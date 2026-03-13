Dani Duke confesó que estuvo enamorada de su mejor amigo: ¿Cómo reaccionó La Liendra?

La creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar que en el pasado estuvo enamorada de su mejor amigo. La confesión generó curiosidad entre los fanáticos, quienes no tardaron en preguntarse cómo reaccionó su pareja, La Liendra, ante esta inesperada historia que la influenciadora decidió contar públicamente.

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¿Quién es el mejor amigo de Dani Duke por el que se sintió enamorada en el pasado?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Dani Duke recibió una pregunta bastante particular, pues uno de sus seguidores quiso saber si en algún momento había tenido una atracción por Matías, su mejor amigo de años, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo estaban juntos.

Lejos de ignorar la pregunta, Dani Duke decidió responder junto al joven modelo por medio de un video que posteriormente publicó en las historias de su cuenta oficial, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Según comentó la influenciadora, en un principio sí llegaron a sentir una atracción, pero rápidamente se dieron cuenta que era algo de momento y que su amistad era mucho más fuerte, prueba de esto es que llevan siendo amigos una década.

"Al principio, pero ya después decidimos que es mejor nuestra amistad", comentó Dani Duke, obteniendo el apoyo de su mejor amigo, quien además le recordó que en una entrevista ella había mencionado algo relacionado a esto.

¿Cómo reaccionó La Liendra a la confesión de Dani Duke y su mejor amigo?

Ante esta respuesta, muchos de sus seguidores quisieron saber si a La Liendra no le daban celos el acercamiento que tenía Dani Duke y su mejor amigo Matías, teniendo en cuenta este antecedente.

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Sin embargo, Dani Duke mencionó que La Liendra tiene claro que Matías es como un hermano para la influenciadora y no tiene problema en que su amistad prevalezca o pasen tiempo juntos a solas.