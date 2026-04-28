Jennifer López impactó al presumir su figura a sus 56 años en medio de su regreso musical

El New York Post publicó unas impactantes imágenes sobre la figura de Jennifer López a sus 56 años.

Jennifer López regresó a la música junto a David Guetta. (Foto Randy Shropshire/AFP)

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¿Por qué causó revuelo la figura de Jennifer López?

En las imágenes se le puede ver a la cantante después de una intensa rutina de gimnasio.

Lo que llamó la atención fue el abdomen plano y marcado de la artista, quien sigue activa en la industria musical.

Incluso López estuvo envuelta en medio de una polémica por la ropa que usa para sus presentaciones, en las que recibió múltiples críticas por aparecer en el escenario sin dejar mucho para la imaginación.

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Asimismo, muchos internautas han hablado de su edad, diciendo que ya debería estar retirada disfrutando de todo lo que consiguió en su prolífica carrera en el cine y la música.

Por otra parte, luego de su ruptura con el actor Ben Affleck no se le ha visto con ningún hombre y ha estado mostrando su evolución física y las difíciles rutinas que hace para mantenerse tan bien después de los cincuenta.

La artista ha demostrado que la edad no es un límite para seguir brillando en la industria.

Su disciplina en el gimnasio y su constancia en el cuidado personal son prueba de que mantiene un estilo de vida saludable y exigente.

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¿Cómo se llama la canción de Jennifer López junto a David Guetta?

Además, JLo se encuentra en un regreso triunfal en la escena musical con una canción junto al DJ David Guetta.

La canción se llama “Save Me Tonight”, y ya ha alcanzado más de 150 mil vistas en sus primeras semanas de estreno, lo que deja ver que Jennifer López sigue siendo una figura vigente y poderosa en la industria.

Este nuevo lanzamiento no solo demuestra su capacidad de reinventarse, sino también la conexión que mantiene con distintas generaciones de oyentes.

A pesar de las críticas sobre su edad y su estilo, la artista reafirma que su talento y disciplina son la base de su permanencia en el mundo del entretenimiento.