Yana Karpova se reencontró con Fernando Solórzano y Lorena Altamirano, ¿se viene proyecto juntos?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova, Fernando "El Flaco" Solórzano y Lorena Altamirano, sorprendieron al aparecer juntos en redes sociales.

Yana Karpova se conoció con Lorena Altamirano en Medellín. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el reencuentro entre Yana Karpova y Fernando “El Flaco” Solórzano?

En los clips se le puede ver a Yana saludando a Fernando mientras él le presenta a Lorena. En otro video se observa a los tres saludando a sus fandoms y comentando que están aprendiendo ruso, además de contar que coincidieron en un evento laboral en Medellín.

Lorena aprovechó para resaltar la belleza de la rusa, quien compartió temporada con Solórzano, mientras que ella participó en la edición actual, de la que salió eliminada por decisión del público.

Yana, por su parte, abandonó la competencia por motivos familiares. Este encuentro generó revuelo entre los seguidores del programa, quienes esperan que se den más reuniones con integrantes de temporadas pasadas.

El hecho de que coincidieran en un evento laboral en Medellín también muestra cómo la experiencia en el programa se convierte en una plataforma que abre puertas en el mundo del entretenimiento.

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¿Qué actividad dirige Fernando Solórzano en La casa de los famosos Colombia 3?

Fernando Solórzano, además de ser recordado por su paso en el programa, continúa con su rol como actor y director de los ejercicios de introspección, donde los participantes se confrontan frente al espejo hablando de sus cualidades y defectos.

Este trabajo lo ha consolidado como una figura que aporta a la formación artística y personal de los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3.

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Yana Karpova, pese a haber salido por motivos familiares, sigue siendo una de las personalidades más queridas por el público.

Su carisma y espontaneidad la mantienen vigente en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida y proyectos.

Lorena Altamirano, por su parte, ha sabido capitalizar su participación en la última temporada, manteniéndose activa en eventos y conectando con sus seguidores.