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Nataly Umaña reaparece con aparente indirecta a Alejandro Estrada en sus redes, ¿qué reveló?

Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada, divide opiniones tras presunta indirecta: “un hombre no huye cuando le importa”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nataly Umaña reaparece con aparente indirecta a Alejandro Estrada en sus redes, ¿qué reveló?
¿Cuál fue el video que compartió Nataly Umaña en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Nataly Umañan se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una reconocida actriz y modelo colombiana.

Además, Nataly en el pasado acaparó la atención mediática al ser exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que tuvo una gran variedad de opiniones.

Con base en esto, Nataly se ha destacado por el contenido que comparte mediante sus redes sociales, manteniendo informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana. Por ello, sus seguidores, se sorprendieron al ver que le envió una aparente indirecta a Alejandro Estrada.

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¿Cuál fue el polémico momento que Nataly Umaña vivió con Alejandro Estrada?

Recordemos que hace varios años, Nataly Umaña generó múltiples comentarios en las redes sociales tras el polémico momento que vivió con su expareja, Alejandro Estrada.

Nataly Umaña reaparece con aparente indirecta a Alejandro Estrada en sus redes, ¿qué reveló?
¿Cuál fue la razón por la que presuntamente Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron? | Foto: Canal RCN

Todo ocurrió cuando Nataly fue exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que tuvo un presunto acercamiento con el influenciador Miguel Melfi.

En medio de esta situación, Alejandro Estrada fue en una sección de congelados en el programa, aprovechó la oportunidad para terminar de manera oficial su exrelación con ella tras lo ocurrido con Miguel Melfi.

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¿Cuál fue la aparente indirecta que Nataly Umaña le envió a Alejandro Estrada?

En las últimas semanas, el nombre de Alejandro Estrada, quien es un reconocido actor colombiana ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Por este motivo, muchos internautas se han mantenido conectados con todo lo que ha compartido Nataly Umaña mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, pues, recientemente compartió un video hablando del hombre que merece y navegantes suponen que es una indirecta para Alejandro Estrada:

Nataly Umaña reaparece con aparente indirecta a Alejandro Estrada en sus redes, ¿qué reveló?
¿Qué video compartió Nataly Umaña en sus redes? | Foto: Canal RCN

“Un “cabrón valiente” no es el que presume fuerza, es el que se atreve a sentir. Es ese hombre que no huye cuando algo le importa, que no se esconde detrás del silencio ni del orgullo cuando hay que hablar con el corazón en la mano. Y sí… toda mujer merece un hombre así: uno que no solo la quiera, sino que tenga la valentía de demostrarlo”, agrego Nataly Umaña.

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