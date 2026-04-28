Desde hace varias semanas, el nombre de Johanna Fadul se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Tras ser expulsada del reality a causa de un polémico comentario a Campanita, varios internautas se han mantenido pendientes de lo que ella ha hecho en su vida cotidiana.

Por su parte, Johanna ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras hacer una confesión junto a Juanse Quintero sobre uno de los momentos más difíciles de su relación, en la que casi se separan.

¿Cuál fue la confesión que Johanna Fadul hizo de estar al borde de una ruptura con Juanse Quintero?

En una reciente entrevista que Johanna Fadul tuvo en Mañana Express con el periodista Santiago Vargas, la actriz colombiana y creadora de contenido reveló varios acontecimientos de su vida, en especial, al mostrar su lujosa casa.

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En el recorrido de la casa de Johanna Fadul, uno de los momentos que más comentarios generó a través de las diferentes plataformas digitales fue cuando se habló sobre la clave para tener un largo matrimonio, pues expresó lo siguiente al llevar más de doce años casada con Juanse Quintero:

“No somos un matrimonio perfecto donde no se agrieta una pata, pero cuando llegamos a momentos de crisis, tratamos de hablarlo y buscar la solución y diciéndonos que no estamos exentos de que el día de mañana digamos que no más”, agregó Johanna Fadul.

¿Cómo ha sido la relación de Johanna Fadul y Juanse Quintero? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Juanse Quintero ante los momentos de crisis que ha enfrentado en su matrimonio con Johanna Fadul?

Posteriormente, Juanse Quintero se sinceró sobre el factor principal para tener una larga relación, en especial, por todo lo que han vivido en los tiempos de crisis, pues, se expresó con honestidad, revelando lo siguiente:

¿Qué dijo Juanse Quintero sobre los momentos de crisis que vivió en el pasado con su esposa? | Foto: Canal RCN