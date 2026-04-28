Aura Cristina Geithner dejó mensaje a sus excompañeros de La casa de los famosos: "Víboras y traidores"

Aura Cristina Geithner dejó un contundente mensaje para sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia 3.

Aura Cristina Geithner dijo que no se puede confiar en nadie en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Aura Cristina Geithner sobre sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

La reciente eliminada de la competencia habló en el programa Mañana Express sobre su experiencia en la telenovela de la vida real.

La cantante reveló que se sintió excluida del equipo Tormenta y que considera que la casa está llena de “víboras” y “traidores” que están dispuestos a hacer lo que sea para llevarse el premio de los 400 millones de pesos.

Según la actriz, no hay nadie en quien se pueda confiar dentro de la competencia y que todos están haciendo el papel de hipócrita.

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Aura Cristina también habló de los porcentajes y del buen apoyo del público, asegurando que Campanita cambió el rumbo del juego con su decisión de salvar a Beba.

Además, confesó que se quedó con ganas de seguir su disputa con Mariana Zapata, con quien tuvo un enfrentamiento luego del posicionamiento y antes de ir a la sala de eliminación.

La actriz fue clara al señalar que dentro de la casa predominan las estrategias y las traiciones.

Para ella, los participantes están más enfocados en aparentar y en mantener una imagen que en mostrar su verdadera personalidad.

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¿Quiénes han visitado esta semana La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, la casa recibe la visita del humorista y exparticipante Alerta, quien ha realizado varias dinámicas que buscan aliviar la tensión.

Por otro lado, Juanse Laverde regresará en un congelado que promete revolucionar la convivencia tras el congelado de Yuli Ruiz.

Aura Cristina también se conectó ayer por última vez y dejó un mensaje que puso a pensar a los participantes, especialmente a las mujeres.

Les advirtió que estaban bajando en las votaciones mientras los hombres se estaban fortaleciendo, un comentario que generó reflexión sobre las estrategias y el papel que cada uno está desempeñando dentro del reality.