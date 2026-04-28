Hermana de Alexa Torrex y La Toxi Costeña se burlaron de Jhorman Toloza; así reaccionó el influenciador

Maiye Torrex, hermana de Alexa y La Toxi Costeña, causó opiniones divididas al burlarse de Jhorman Toloza.

Maiye Torrex dijo que Jhorman Toloza no supera a su hermana Alexa. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se burló Maiye Torrex de Jhorman Toloza?

Desde que Alexa Torrex decidió terminar su relación en vivo con Jhorman Toloza, el cucuteño se ha enfrentado de forma pública con la familia de su expareja.

El influenciador ha salido dando su opinión sobre las actitudes y acciones de Alexa dentro del juego, su acercamiento con Tebi y la relación que mantiene por fuera del programa con su exfamilia.

Toloza incluso anunció que se mudará del apartamento que compartía con Alexa y que ya entregó el control de las cuentas de la participante de La casa de los famosos Colombia a su familia.

Recientemente, Maiye asistió al programa del periodista Carlos Claro y de la exparticipante La Toxi Costeña, llamado "¡Qué Tóxicos!".

Allí parodiaron un audio de Jhorman en el que hablaba de su relación con Alexa, diciéndole que por favor la superara y que los tenía cansados con el tema.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las burlas de Maiye Torrex, su excuñada?

Por su parte, Jhorman subió un video a sus historias de Instagram en el que aseguró que le terminaron por ser fiel, aunque no se refirió directamente a las burlas de Maiye.

Mientras tanto, Alexa sigue reforzando su vínculo con Tebi, a quien sorprendió con cinco regalos improvisados en su cumpleaños, gesto que fue celebrado por sus seguidores.

Para algunos, se trató de un momento divertido y espontáneo que refleja la personalidad de la familia Torrex.

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Para otros, fue una falta de respeto hacia un hombre que ya ha vivido una ruptura pública y que intenta rehacer su vida.

Jhorman, por su parte, ha tratado de mostrar que sigue adelante, aunque las constantes menciones lo mantienen en el centro de la polémica.

La burla de Maiye refuerza la idea de que la separación no solo fue entre dos personas, sino que también involucró a quienes rodeaban la relación.