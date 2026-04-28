La Jesuu lanza pulla a Juanda Caribe por su supuesta infidelidad a Sheila Gándara

La influencidora La Jesuu sorprendió al lanzar una pulla contra Juanda Caribe.

La Jesuu se burló de Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras sus disculpas en La casa de los famosos

¿Por qué se burló La Jesuu de Juanda Caribe?

La caleña se encuentra como participante en un programa internacional y ha hablado de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La Jesuu recordó el icónico momento viral en el que quedó eliminada y, al lado de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, lanzó una frase que la inmortalizó en el formato: “Me dañé la vida”.

Según la creadora de contenido, Juanda Caribe le estaría quitando ese puesto porque se va a sorprender cuando salga a la realidad y se encuentre con todo lo que ha circulado sobre él y su relación sentimental con Sheila Gándara.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Así reaccionó Alejandro Estrada al ver a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia

En el video se le puede ver burlándose de la situación y afirmando que Valentino Lázaro es otro personaje que se va a pegar una “estrellada” debido a que no cumplió con lo que había prometido y que su contenido no tuvo el impacto que él creía en el público.

Además, aseguró que se impresionará al descubrir que el team de Karina García no lo está respaldando.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Juanda Caribe y Valentino Lázaro a las palabras de La Jesuu?

Las palabras de La Jesuu generaron opiniones divididas entre los internautas. Varios criticaron la burla de la caleña, recordando que durante su participación en el reality no hizo más que dormir, mientras que otros defendieron su postura y señalaron que Valentino Lázaro sí ha tenido más protagonismo y ha durado más en competencia.

Además, vale recordar que La Jesuu fue eliminada dos veces de la casa más famosa del país.

La primera salida se convirtió en un momento viral, pero posteriormente fue revivida por La Toxi Costeña, quien le dio una segunda oportunidad dentro del formato.

Actualmente, La Jesuu se encuentra participando junto a Aida Victoria Merlano, con quien ha mostrado tener una amistad sólida en redes sociales.

Ambas compartieron un emotivo momento al despedirse de Emiliano antes de salir del país, gesto que reforzó la cercanía entre ellas.