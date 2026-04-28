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Mr. Stiven lanza dura indirecta a Westcol por supuesta infidelidad de Luisa Castro: "No la bese, no la bese"

Mr. Stiven lanzó un nuevo dardo contra el creador de contenido Westcol en medio de rumores de infidelidad de Luisa Castro.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mr. Stiven le lanza indirecta a Luisa Castro.
Mr. Stiven le lanza indirecta a Luisa Castro tras rumores de infidelidad. (Foto Arturo Holmes/AFP)

El influenciador caleño Mr Stiven le volvió a lanzar una dura indirecta a Westcolpor la supuesta infidelidad de su pareja Luisa Castro.

Mr. Stiven se bruló de Westcol y Luisa Castro.
Mr. Stiven se bruló de Westcol y Luisa Castro por supuesta infidelidad. (Foto Tommaso Broddi/AFP)

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¿Cómo se burló Mr. Stiven de Westcol por la supuesta infidelidad de Luisa Castro?

Desde hace unos días, en las plataformas digitales se especula que la creadora de contenido le habría sido infiel al streamer durante su viaje a Brasil.

Las imágenes que circulan en redes apuntan a un empresario e influenciador holandés, conocido por mostrar una vida llena de lujos y excesos.

Tras la difusión de estas fotografías, Mr Stiven no ha perdido oportunidad para burlarse de la situación.

La rivalidad entre él y Westcol viene de tiempo atrás, luego de una discusión que los distanció y que inició una serie de enfrentamientos públicos cargados de acusaciones.

En una ocasión, el caleño le cantó en vivo un tema de Los Embajadores del Vallenato como indirecta.

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Ahora, en medio de un concierto, aprovechó la canción “Las muñequitas”, que habla de infidelidades, para completar la letra de la canción diciendo “ella viene de Brasil, no la bese, no la bese”, aludiendo al viaje de Luisa.

Las comunidades digitales de ambos streamers, reconocidas por ser de las más grandes y activas del país, se dividieron en opiniones.

Algunos defienden a Luisa Castro y aseguran que todo se trata de un rumor sin fundamento. Otros creen que Westcol guarda silencio porque recientemente se filtraron imágenes en las que aparece en un jacuzzi junto a la creadora de contenido argentina Milica. Para muchos, ambos se han fallado y por eso ninguno ha salido a desmentir las especulaciones.

La burla de Mr Stiven, sumada al silencio de Westcol, mantiene la polémica viva y en constante crecimiento.

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¿Cómo reaccionaron Luisa Castro y Westcol por la indirecta de Mr. Stiven?

Mientras tanto, Luisa Castro y Westcol han decidido continuar con sus planes y actualmente se encuentran de viaje por Europa después de su paso por China. La pareja está en París y compartió que asistiría al partido de semifinal de la Champions League entre el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich, donde milita el colombiano Luis Díaz.

Este detalle ha generado aún más conversación, pues algunos seguidores interpretan que la pareja busca mostrar unión y estabilidad en medio de la ola de rumores.

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