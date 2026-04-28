Juanse Laverde regresa a La casa de los famosos Colombia: esta es la razón

El Jefe no para de sorprender a los participantes y televidentes de La casa de los famosos Colombia 3 y un nuevo exparticipante llegará a la competencia.

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¿Por qué Juanse Laverde regresará a La casa de los famosos Colombia?

Los “congelados” siguen dando de qué hablar en La casa de los famosos Colombia, y esta vez el turno es para Juanse Laverde, quien regresará con un mensaje que promete incomodar a más de uno.

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia no da tregua, y la dinámica del “congelado” ha causado gran revuelo en las últimas semanas.

El exparticipante ingresará a la que fue su casa y sus excompañeros tendrán que escuchar atentamente lo que tiene por decirles sin derecho a moverse o refutarle.

Juanse Laverde volverá a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

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¿Cuándo llega Juanse Laverde a La casa de los famosos Colombia?

Todo indica que no será un mensaje cualquiera y que sus mensajes dejarán pensando a varios dentro de la casa, lo que podría mover emociones, generar dudas e incluso afectar estrategias en esta recta final.

Juanse Laverde ingresará en la gala en vivo del 28 de abril cuando el Jefe o la IA que lo está remplazando por esta semana los dejé congelados.

El cantante previo a su ingreso ha estado atento a lo que sucede en el reality del Canal RCN comentándolo por redes sociales en donde ha dejado ver su molestia con algunos comentarios y comportamientos de sus excompañeros.

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¿Juanse Laverde confrontará a Valentino en su visita a La casa de los famosos Colombia?

Tras revelarse la noticia del regreso de Juanse Laverde a La casa de los famosos Colombia los seguidores del reality han empezado a debatir sobre qué les gustaría que el cantante les dijera a sus excompañeros.

Muchos han expresado que quieren que Juanse confronte a Valentino Lázaro, con quien tuvo amplias diferencias durante su participación en el reality.

Por eso, si no te quieres perder ningún detalle de esta visita de Juanse Laverde te invitamos a conectarte a través de la app y señal en vivo del Canal RCN.