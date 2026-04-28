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Juanda Caribe hace controversial declaración: “voy a dejar que las dos me quieran”

Juanda Caribe generó reacciones al cantar a todo pulmón un polémico tema en le que revelaría sus sentimientos por Sheila y Mariana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe sorprende con declaración que causa revuelo
Juanda Caribe enciende las redes con polémica confesión. (Foto/ Canal RCN)

Un gran revuelo hay en redes sociales tras un polémico hecho que protagonizó Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026.

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En esta semana 16 de la competencia, la inteligencia artificial se tomó la casa y el jefe está muy activo con sus decisiones, por eso, en la noche del lunes 27 de abril, dejó que los famosos pidieran sus canciones, con la condición de que todos tenían que bailar.

Mientras la gala continuaba, debido a que pausó por unos minutos, los participantes se divirtieron mientras que cantaban y bailaban, de hecho, el jefe hizo de las suyas y puso ciertos temas lanzando pullitas con respecto a lo que se está viviendo en la convivencia.

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¿Cuál fue la canción que cantó Juanda Caribe y que causó reacciones en redes sociales?

Durante esta dinámica o pausa activa, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 puso varios temas que cayeron como anillo al dedo a varios participantes, ese fue el caso de Juanda Caribe, quien se cantó con todo el gusto ‘El dilema’ de Silvestre Dangond.

Juanda Caribe enciende las redes con polémica confesión
Juanda Caribe causa furor en redes tras polémica canción. (Foto/ Canal RCN)

Esta canción, precisamente dice que el hombre está enamorado de dos mujeres y quieren que las dos lo quieran, porque él no sabe por cuál decidirse, por eso dice estar en un dilema.

El humorista se paró en la mesa central de la casa y la cantó con mucha propiedad, lo que generó reacciones en redes, al llamarlo “descarado”, porque su situación con Sheila ha escalado debido a que ella misma ha dicho que no se ha sentido bien.

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Además, eso no es todo, porque también sonó la canción de ‘Tarde lo conocí’ y Mariana se sentó seria, mientras Juanda la miraba para ver si cantaba. Quien sí la disfrutó fue Alexa Torrex.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre su relación con Sheila Gándara?

En la noche del domingo 26 de abril, Juanda Caribe conversó solito y le pidió disculpas a Sheila Gándara por si ha hecho algo que la haya molestado.

Juanda Caribe causa furor en redes tras polémica canción
Juanda Caribe sorprende con declaración que causa revuelo. (Foto/ Canal RCN)

Pero aún así, le confesó qué es lo que siente por Mariana Zapata, justificándose en el encierro y dejó claro que él sabe que no debe cruzar los límites con su compañera.

Por su lado, mariana niega que a ella le gusta el humorista, pero que sí le atrae y pide que, no la comparen con la relación de Alexa y Tebi, porque no es lo mismo.

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