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Aura Cristina Geithner hizo inesperada confesión sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex

Aura Cristina Geithner habló de lo que pasa en realidad entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aura Cristina Geithner se sinceró sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal
Aura Cristina Geithner rompió el silencio tras La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Aura Cristina Geithner rompió el silencio ante las cámaras del equipo digital del Canal RCN y contó varias curiosidades de su participación y de sus compañeros.

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La actriz reveló que pasó por un sinfín de emociones durante su paso por La casa de los famosos Colombia 3, asegurando que había llegado en un punto de la competencia donde la tensión estaba al máximo.

Aura Cristina también habló sobre lo que le pasó con el grupo de Tormenta, a quienes veía como sus aliados hasta que la dejaron por fuera de una actividad, asegurando que se sintió excluida.

Quedé desilusionada de mi equipo tormenta, muchos pensaron que había sido por estrategia, pero no fue así, ese día fue muy doloroso para mí. Ellos lo justificaron porque acostumbran a lavarse las manos.

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¿Qué dijo Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

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Aura Cristina también fue indagada por la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Ante esto, la actriz aseguró que tenía sus dudas de si era genuina o no la relación de ambos, ya que sentía que por el lado de Alexa sí eran sinceros los sentimientos, caso contrario a lo que veía en Tebi.

Yo pienso que a nadie puedes engañar, tengo mis dudas, pienso que la más comprometida y enamorada es Alexa, devolviendo el anillo a su prometido y la celebración de cumpleaños.

Aura Cristina sorprendió al revelar que muchos de sus excompañeros al igual que ella pensaban que Tebi solo estaba con Alexa por estrategia y por su conveniencia cuando se dio cuenta que ella tenía un gran 'fandom'.

Muchos en la casa pensamos que Tebi está por estrategia con Alexa y mira que lo ha logrado, por un premio son capaz de cualquier cosa.


La actriz también se refirió a la ambición de sus excompañeros por llegar a la final y ganarse el premio mayor, por esto, aseguró que cualquier cosa puede pasar y dejó claro que allá dentro nadie es amigo de nadie.

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