Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex reacciona a las oportunas estrategias de Tebi Bernal tras congelado de Yuli Ruíz

“Afuera lo veré”, Alexa Torrex comparte su postura tras lo que opina de las estrategias de Tebi Bernal por lo que dijo Yuli Ruíz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex reacciona tras las oportunas estrategias de Tebi Bernal tras congelado de Yuli Ruíz
¿Qué opina Alexa Torrex ante las estrategias de Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que ha vivido dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, la famosa ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos en la competencia junto a Alejandro Estrada y Tebi Bernal, con quienes ha demostrado tener una gran cercanía.

Con base en esto, uno de los momentos que gran variedad de interacciones ha dejado por parte de los internautas fue cuando Yuli Ruíz, asistió a la gala del pasado 27 de abril, haciéndole sorprendentes advertencias a los famosos, en especial a Tebi Bernal por su cercanía con Alexa Torrex.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el comentario que Yuli Ruíz le dijo a Tebi Bernal en el congelado de La casa de los famosos Colombia?

El pasado 27 de abril, una gran variedad de internautas generaron diversas opiniones frente al congelado de Yuli Ruíz, quien sorprendió al Top 8 al hacerles varias confesiones acerca de todo lo que ha visto desde el mundo exterior.

Alexa Torrex reacciona tras las oportunas estrategias de Tebi Bernal tras congelado de Yuli Ruíz
Estas fueron las palabras que Yuli Ruíz le dijo a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, una de las personas que más se sorprendió con las palabras que compartió Yuli Ruíz fue cuando le hizo un inesperado comentario a Tebi Bernal, expresándole lo siguiente:

Artículos relacionados

“Alexa, estás hermosa, ten dignidad, amor propio, Tebi, no me equivoqué, se le acerca al pal* que más sombra le da, con las mujeres no se utiliza”, agregó Yuli Ruíz.

Con base a las palabras que le dijo Yuli Ruíz a los famosos, la perspectiva de las cosas cambió para Alexa Torrex, quien se pronunció recientemente al respecto en sus redes.

¿Qué opina Alexa Torrex frente a las estrategias de Tebi Bernal tras las recientes palabras de Yuli Ruíz?

Recientemente, Alexa Torrex confesó en una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, la percepción que tiene frente a las dinámicas de juego que ha tenido Tebi Bernal y Alejandro Estrada:

Artículos relacionados

“Si fue una estrategia por parte de Alejo y Tebi, afuera me daré cuenta de todo, pero acá estoy viendo a dos personas que son muy bien conmigo. Y me molesté con el tema de lo que no se ve solamente Alexa Torrex”, reiteró.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde regresa a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juanse Laverde regresa a La casa de los famosos Colombia: esta es la razón

Juanse Laverde ingresará de nuevo a La casa de los famosos Colombia y acabará con la calma de varios excompañeros.

Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia regresa Juan Ricardo Lozano

Alerta en La casa de los famosos Colombia: un exparticipante regresa al reality

La tensión vuelve a encenderse en La casa de los famosos tras confirmarse el regreso de un exparticipante al reality.

Aura Cristina Geithner se sinceró sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner hizo inesperada confesión sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex

Aura Cristina Geithner habló de lo que pasa en realidad entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Alexa Torrex habla de su relación con Tebi Bernal La casa de los famosos

Alexa habló con sinceridad sobre lo que Tebi siente por ella: esto fue lo que reveló

Alexa Torrex, tras miles de opiniones acerca de su relación con Tebi, decidió hablar acerca de cómo se siente y si los sentimientos son reales

Impactantes imágenes: así quedó el carro de cantante de reality tras fatal accidente Viral

Salen a la luz impactantes fotos del accidente de reconocido cantante: así quedó el carro

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico Salud

Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Sale a la luz canción de Epa Colombia al Mundial Epa Colombia

Sale a la luz canción que Epa Colombia grabó para el Mundial: video y letra desatan revuelo

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar