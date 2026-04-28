Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que ha vivido dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, la famosa ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos en la competencia junto a Alejandro Estrada y Tebi Bernal, con quienes ha demostrado tener una gran cercanía.

Con base en esto, uno de los momentos que gran variedad de interacciones ha dejado por parte de los internautas fue cuando Yuli Ruíz, asistió a la gala del pasado 27 de abril, haciéndole sorprendentes advertencias a los famosos, en especial a Tebi Bernal por su cercanía con Alexa Torrex.

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¿Cuál fue el comentario que Yuli Ruíz le dijo a Tebi Bernal en el congelado de La casa de los famosos Colombia?

El pasado 27 de abril, una gran variedad de internautas generaron diversas opiniones frente al congelado de Yuli Ruíz, quien sorprendió al Top 8 al hacerles varias confesiones acerca de todo lo que ha visto desde el mundo exterior.

Estas fueron las palabras que Yuli Ruíz le dijo a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, una de las personas que más se sorprendió con las palabras que compartió Yuli Ruíz fue cuando le hizo un inesperado comentario a Tebi Bernal, expresándole lo siguiente:

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“Alexa, estás hermosa, ten dignidad, amor propio, Tebi, no me equivoqué, se le acerca al pal* que más sombra le da, con las mujeres no se utiliza”, agregó Yuli Ruíz.

Con base a las palabras que le dijo Yuli Ruíz a los famosos, la perspectiva de las cosas cambió para Alexa Torrex, quien se pronunció recientemente al respecto en sus redes.

¿Qué opina Alexa Torrex frente a las estrategias de Tebi Bernal tras las recientes palabras de Yuli Ruíz?

Recientemente, Alexa Torrex confesó en una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, la percepción que tiene frente a las dinámicas de juego que ha tenido Tebi Bernal y Alejandro Estrada: