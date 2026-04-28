En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha mostrado su preocupación en las distintas plataformas digitales tras el complicado estado de salud por el que está atravesando una reconocida actriz colombiana, quien ha participado en varias producciones del Canal RCN en las que adquirió un importante reconocimiento.

Además, la actriz compartió una fotografía mediante sus redes, expresando que está enfrentando algunas complicaciones de salud, en especial, por los respectivos cuidados médicos que ha tenido que enfrentar desde hace algunos días.

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¿Quién es la reconocida actriz que enfrenta unas complicaciones de salud?

El nombre de la actriz colombiana y creadora de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar que está atravesando por complicaciones de salud.

Esto dijo Laura Rodríguez en sus redes. | Foto: Canal RCN

La noticia en la que Laura Rodríguez reveló que está enfrentando algunos quebrantos de salud fue mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, anunciándoles a sus seguidores la razón por la cual ha estado desaparecida de sus redes sociales, detallando lo siguiente:

“Amigos, perdida por razones de virus nivel pro, pero cuidándome nivel pro max porque hoy hay que trabajar y mañana también”, agregó Laura Rodríguez.

Aunque la actriz estuvo varios días desaparecida de sus redes sociales, se refleja que está bajo los respectivos médicos para tener una pronta recuperación y retomar cada uno de sus proyectos a nivel personal y laboral.

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¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Laura Rodríguez?

Es clave mencionar que la actriz Laura Rodríguez ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional por participar en reconocidas producciones colombianas.

En estas producciones del Canal RCN actuó Laura Rodríguez. | Foto: Canal RCN

Entre las producciones colombianas en las que Laura Rodríguez ha adquirido una notoria visibilidad del Canal RCN han sido en: ‘Diomedes, el cacique de la junta’ y ‘Amor sincero’.

Así también, la actriz ha aprovechado la oportunidad para mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que realiza en su vida cotidiana, en especial, por su polifacético talento y crear contenido mediante sus redes.