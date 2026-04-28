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Alexa habló con sinceridad sobre lo que Tebi siente por ella: esto fue lo que reveló

Alexa Torrex, tras miles de opiniones acerca de su relación con Tebi, decidió hablar acerca de cómo se siente y si los sentimientos son reales

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alexa Torrex habla de su relación con Tebi Bernal
Alexa se sinceró acerca de los sentimientos de Tebi dentro de La casa (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex se ha visto envuelta en múltiples polémicas gracias a su relación con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

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¿Desde cuándo Alexa Torrex y Tebi Bernal tienen una relación?

Alexa y Tebi se vieron involucrados amorosamente dentro de La casa de los Famosos Colombia 2026, donde ambos son participantes y, actualmente, se encuentran en el top 8 de la competencia. El gusto y el coqueteo empezó los primeros días de marzo cuando llevaban aproximadamente dos meses dentro de La casa.

La relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Tebi Bernal y Alexa Torrex han estado involucrados amorosamente desde inicios de febrero (Foto Canal RCN)

¿Qué es lo polémico de la relación entre Alexa y Tebi?

Alexa y Tebi han estado envueltos en varias controversias en la competencia debido a que, antes de hacer parte del reality, ambos tenían pareja.

Los participantes han expresado abiertamente el gusto mutuo, lo cual les ha jugado en contra dentro, ya que los fans aseguran que están siendo 'desleales' con los vínculos que sostenían los famosos fuera de la competencia.

Por otro lado, tanto algunos compañeros, como los internautas, han estado especulando que la relación de Tebi con Alexa se trata únicamente de una estrategia del paisa para seguir dentro del juego.

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¿Qué dijo Alexa acerca de los sentimientos de Tebi hacia ella?

Alexa decidió hablar acerca de sus sentimientos y a los de Tebi, ya que, tras su eliminación, Aura Cristina Geithner les envió a los participantes un contundente mensaje que decía:

“Les voy a contar un secretito… los hombres están subiendo y las mujeres están bajando”

Haciendo referencia al desempeño de los competidores dentro de La casa.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los Famosos Col
Alexa habló acerca de lo que piensa de su relación con Tebi en La casa de los Famosos Col (Foto de Canal RCN)

Gracias a ello, Alexa se mostró molesta con el hecho de que las personas pensaran que su ‘bajo rendimiento’ se debía a su relación con Tebi, ya que le parecía injusto. Sin embargo, en la misma conversación Alexa mencionó que lo que le dijo Yuli Ruiz en el congelado también la puso a dudar:

“Al parecer lo que ella piensa es que Tebi me está usando. Yo no lo sé. ¿Qué hago? Yo lo veo sincero (…), pero lo que sí puedo hacer es hacerme a un costado, o tratar, porque es muy difícil”

¿Qué dijo Tebi respecto a las declaraciones de Alexa?

Tebi, a lo largo de la competencia, se ha mostrado indiferente con respecto a los sentimientos de Alexa, ya que en un par de ocasiones ha afirmado que “fuera de La casa todo es diferente” y que “no le quiere troncar los sueños a nadie”, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ellos.

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