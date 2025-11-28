Daniela Álvarez recordó la experiencia paranormal que vivió y cambió su vida para siempre

Daniela Álvarez, presentadora y exreina de belleza, compartió uno de los momentos más sorprendentes de su vida, una experiencia paranormal que tuvo un fuerte impacto en su camino personal y profesional.

¿Cómo fue la experiencia paranormal que vivió Daniela Álvarez?

Daniela Álvarez relató un suceso extraordinario ocurrido cuando tenía 15 años. La barranquillera recordó cómo un encuentro con un ser desconocido en San Andrés se convirtió en un episodio inolvidable. La experiencia, según ella, tuvo repercusiones significativas en su vida y en su proceso de salud.

Daniela Álvarez relató un suceso extraordinario ocurrido cuando tenía 15 años / (Foto de AFP y Freepik)

Daniela aseguró que vio un ser con características similares a las que comúnmente se atribuyen a los extraterrestres: ojos grandes, rostro amarillo y expresión amigable. La presentadora lo observó mientras este se encontraba en una hamaca, y la interacción fue pacífica, con gestos de amabilidad que la sorprendieron.

"Yo vi un alien en una hamaca y me miró de una manera muy amigable muy sonriente. Fue muy bueno conmigo", contó.

¿Cómo relaciona Daniela Álvarez el encuentro paranormal con su salud?

La presentadora enfatizó que no consumía ningún tipo de sustancias que pudieran alterar su percepción, por lo que asegura que lo que vivió fue real. Además, vinculó el encuentro con una creencia popular: las personas que tienen contacto con un alien podrían enfrentar un suceso complicado en su vida o incluso la muerte.



Álvarez explicó que, en su caso, la vivencia coincidió con momentos difíciles de salud. La presentadora ha sido reconocida por su fortaleza durante el proceso de pérdida de una de sus piernas. Según Daniela, la experiencia paranormal reforzó su fe y su determinación para enfrentar los retos personales.

Más allá del asombro por el encuentro, Daniela señaló que la experiencia modificó su percepción de la vida y le dejó importantes lecciones sobre la resiliencia, la fe y la manera de enfrentar los desafíos personales.

¿Qué ha contado Daniela Álvarez sobre su salud?

Daniela Álvarez se ha convertido en un referente de resiliencia al compartir públicamente su experiencia tras la pérdida de su pierna izquierda. La presentadora ha explicado que tomar la decisión de dejar ir esta parte de su cuerpo fue una manera de “renacer” y de aprovechar lo que considera una segunda oportunidad.

Daniela Álvarez se ha convertido en un referente de resiliencia / (Foto de AFP)

Daniela asegura que esta experiencia le ha dado energía para enfrentar nuevas etapas de su vida y para cumplir metas que incluyen incluso volver a bailar bachata y champeta con sus prótesis.

Pese a su optimismo, la presentadora ha reconocido que vivió momentos de dolor intenso y duelo tras lo sucedido. Ha compartido que lloró, sintió nostalgia por su vida anterior y, en ocasiones, llegó a pensar que no podría seguir adelante. Sin embargo, estos momentos fueron parte de su proceso de aceptación y aprendizaje.