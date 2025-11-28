Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio sorprendió tras confesión en rodada: "antes nadie me quería"

Yeferson Cossio hizo una inesperada confesión tras llamar a su mamá en plena rodada con sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio en rodada en Pereira
Yeferson Cossio sorprendió con confesión en rodada en Pereira/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos que supuestamente antes nadie lo quería.

¿Nadie quería a Yeferson Cossio?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde enseñó cómo vivió una rodada que realizó junto a varios de sus fanáticos en la ciudad de Pereira.

En la grabación enseñó el furor que causó su aparición en la ciudad cafetera, donde cientos de fanáticos llegaron a compartir un momento especial junto a él, demostrándole todo su apoyo y cariño.

Yeferson Cossio en rodada con su novia

El paisa estuvo acompañado de su equipo de trabajo y de su novia, la influenciadora Carolina Gómez.

En medio de la rodada decidió hacerle una videollamada a su mamá y mostrarle lo feliz que estaba, además de detallar cómo cambió la historia de su vida.

"Madre ¿se acuerda cuando era pequeño y nadie me quería? vea la muestro mamá toda la gente que quiere a su hijo", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Yeferson Cossio?

Tras su revelación, logró que varios de sus fanáticos reaccionaran al respecto y detallaran la historia de superación que ha tenido el creador de contenido y lo llenaron de mensajes de cariño y amor, reiterándole que hay muchas personas que lo quieren por todo el entretenimiento que les ha brindado durante años.

Yeferson Cossio en rodada en Pereira hace confesion

En marco de que dicho video se hizo viral, su hermana Cintia Cossio reaccionó y decidió hacerle una emotiva dedicatoria en sus historias en su cuenta de Instagram con fotografía de ambos agregando: "Ojalá mi hermano jamás se cuestione si alguien lo ama porque yo me arrancaría el corazón para dárselo".

Por ahora, el influenciador Yeferson Cossio continúa cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus diversos contenidos sobre bromas, viajes, estilo de vida y relación amorosa con Carolian Gómez, con quien pronto contraerá matrimonio luego de una romántica propuesta, la cual detalló que realizó en una sala de cine.

Sus fanáticos siguen al pendiente de cada publicación que realiza el joven que tanto les suele gustar y por las que recibe tantas opiniones.

