Westcol sorprende en redes al cumplirle a su madre el sueño de conocer a Romeo Santos

Westcol compartió el momento en el que cumplió el deseo de su madre de conocer al cantante de bachata Romeo Santos.

Westcol compartió el momento en el que cumplió el deseo de su madre
Westcol le presentó a Romeo Santos a su madre / (Fotos de AFP)

El creador de contenido Westcol sorprendió al mostrar el instante en el que su mamá conoció a Romeo Santos. El encuentro se dio durante una reunión casual en la que el streamer aprovechó la oportunidad para cumplirle a su madre un deseo que llevaba años mencionando en sus transmisiones: conocer al cantante.

¿Qué pasó entre la mamá de Westcol y Romeo Santos?

Westcol inició el momento con una llamada a su mamá, a quien avisó que se iba a reunir con Romeo. Ella dudó al inicio, pensando que se trataba de otra broma. El creador insistió varias veces en que, luego de muchas bromas, esta vez sí se trataba de algo real.

Luego, le explicó que debía mantenerse despierta hasta altas horas de la noche para poder verlo después del show del artista. Frente a la pregunta de si valía la pena esperar, la mamá respondió que sí se quedaría hasta las 2:00 a.m por conversar con el artista.

Westcol cumplió el sueño de su madre / (Foto de AFP)

Cuando Westcol tuvo la oportunidad, le pasó su celular a Romeo Santos, quien saludó a la madre del streamer inmediatamente. El artista se presentó con naturalidad, escuchó atentamente lo que ella decía y mantuvo un tono amable durante la conversación.

¿Cómo reaccionó la mamá de Westcol al conocer a Romeo Santos?

La reacción fue directa. Westcol le pidió que repitiera al artista algunos elogios que le había dicho en privado. Ella prefirió afirmar que no era necesario expresarlo nuevamente, indicando que el cantante “sabía lo que tenía”.

Romeo, por su parte, agradeció el comentario y mostró disposición para continuar con la conversación. El artista respondió con amabilidad, manteniendo un trato cordial tanto con la mamá de Westcol como con el creador de contenido.

¿Por qué se reunieron Westcol y Romeo Santos?

La reunión se dio en un contexto ligado a la música de Romeo Santos, en un momento que Westcol describió como especial debido al lanzamiento de un nuevo álbum del artista. Según usuarios en redes, el encuentro se percibió como un momento privado y cercano, alejado de dinámicas de escenario o formatos de evento masivo.

La presencia de Prince Royce también fue parte del momento, ya que acompañaba a Romeo durante la conversación y observaba la interacción entre el creador y su mamá.

Romeo Santos, Prince Royce y Westcol compartieron un momento especial / (Fotos de AFP)

El encuentro estuvo lleno de momentos que mostraron la cercanía entre el artista y el influencer. Al conversar con la mamá de Westcol, Romeo aprovechó para mencionarle que estaba tomando agua y que el creador había llegado con intención de ofrecerle licor. El comentario fue hecho entre risas y fue tomado con humor.

