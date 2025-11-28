Alejandro Fernández llama la atención con curioso comportamiento en su show: ¿estaba ebrio?

Durante uno de sus conciertos en el Palenque de Querétaro, Alejandro Fernández volvió a estar en el centro de las conversaciones digitales. Videos difundidos en TikTok registraron al artista con movimientos descoordinados y momentos en los que parecía perder el equilibrio, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

¿Qué ocurrió con Alejandro Fernández en su show de Querétaro?

Las grabaciones, que se compartieron rápidamente, generaron especulaciones sobre el motivo detrás del comportamiento del cantante. Algunos internautas afirmaron que el cantante se encontraba bajo efectos de alcohol, hipótesis que ya ha surgido en otras presentaciones previas.

El concierto tuvo lugar en el Palenque de Querétaro, espacio vinculado a la Feria Internacional Ganadera de la ciudad, donde han actuado artistas reconocidos durante el mes. Fue en ese escenario donde muchos espectadores notaron que Fernández parecía mareado y desconcertado.

En varios momentos del show, el intérprete se volteaba hacia un costado del escenario, algo que quienes asistieron interpretaron como una señal de incomodidad física. A partir de ahí, usuarios en redes viralizaron fragmentos del show acompañados de comentarios que cuestionaban el estado en el que se encontraba el cantante.

Este tipo de observaciones no surgieron por primera vez. En anteriores eventos, se ha señalado que el artista ha presentado comportamientos similares, lo que ha alimentado rumores y debate entre quienes siguen su carrera.

¿Qué dijo Alex Fernández sobre Alejandro Fernández, su padre?

Ante lo sucedido, Alex Fernández, hijo del intérprete, reveló su versión de los hechos. El también cantante explicó que su padre habría tenido un problema de salud durante el concierto. Según su relato, el artista sufre de problemas de reflujo que se intensifican con infusiones que consume para cuidar de su voz.

"Mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo, y a veces en sus conciertos, pues como toma mucho té de jengibre, que es el que le da más reflujo", afirmó.

Alejandro Fernández sorprende durante concierto en México / (Foto de AFP)

El joven afirmó que en las imágenes se aprecia un gesto que su padre hace cuando el reflujo le afecta, señalando que lo habría tomado por sorpresa en medio del espectáculo. Agregó que, de acuerdo con su percepción, no notó que el cantante estuviera en mal estado, ni que su comportamiento estuviera fuera de lo común.

¿Cómo es la relación de Alex Fernández y Alejandro Fernández?

Alex también mencionó el vínculo que mantiene con su padre, destacando la relación cercana que han construido a lo largo de los años. Expresó que existe respeto entre ambos y que comparten conversaciones y momentos que fortalecen su conexión familiar.

Alex Fernández habló de su padre Alejandro Fernández / (Foto de AFP)

En redes destacan que padre e hijo han construido una relación sólida basada en el cariño y los gustos en común. Su dedicación a la música es uno de los elementos que los une y, según internautas, muestra la calidad del vínculo que mantienen.

La situación registrada en Querétaro abrió nuevamente discusiones entre los fans, quienes han observado episodios similares en distintos escenarios. Por ahora, Alejandro Fernández no ha entregado una declaración pública sobre lo ocurrido en el concierto ni ha respondido a las especulaciones que surgieron en redes sociales.