Jim Velásquez celebra aniversario con Alina Lozano y lanza fuerte indirecta: “Para los que decían…”
Alina y Jim viajaron a México para celebrar su segundo aniversario y compartieron en redes cada detalle del recorrido.
Alina Lozano y Jim Velásquez se apoderaron de las tendencias en las últimas horas tras revelar los momentos que están viviendo en la celebración de su aniversario.
¿Cómo celebraron Alina Lozano y Jim Velásquez su aniversario?
La actriz y el creador de contenido quienes han estado en el ojo del huracán desde que comenzó su relación por la diferencia de edad de 30 años y luego de varios sucesos polémicos que han protagonizado en redes sociales.
La pareja que se casó en 2023 y que documentó todo en redes sociales ahora compartió los momentos que vive en la celebración de su aniversario tras dos años de casados.
En las redes de Jim Velásquez compartió a sus millones de seguidores un video en el que dejó ver los momentos en el aeropuerto, posterior avión y el destino al cual iban a pasar estos días de descanso y celebración.
En el clip se le ve a Alina Lozano y Jim Velásquez emocionados en el aeropuerto por este viaje, y el creador de contenido envió fuerte mensaje para los que critican su unión.
“Para los que decían que no duraríamos ni un año”, dijo en el video y además lo dejó como descripción de este.
¿Alina Lozano y Jim Velásquez a dónde van a celebrar su aniversario?
La pareja presumió su salida del país documentando los momentos previos a la subida del avión.
“Nosotros felices, contentos y presumiendo mi anillo y presumiendo a mi marido” dijo Alina mientras mostraba el anillo a la cámara.
Luego de mostrar el despegue del avión, Jim reveló que Alina durmió todo el camino hasta llegar a su destino donde celebrarían su segundo aniversario: México.
Finalmente dejaron ver el hotel en el que se hospedarían en estos días de celebración.
Por supuesto que los internautas reaccionaron y como siempre estuvieron divididos mientras unos de uno comentaban la diferencia de edad de la pareja, otros elogiaron su unión: “Que hombre no desearía una Alina en su vida”, fue uno de los comentarios.
Alina Lozano y Jim Velásquez continúan compartiendo momentos de su viaje y la felicidad al llegar a dos años de matrimonio.
