Jim Velásquez celebra aniversario con Alina Lozano y lanza fuerte indirecta: “Para los que decían…”

Alina y Jim viajaron a México para celebrar su segundo aniversario y compartieron en redes cada detalle del recorrido.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alina Lozano y Jim Velásquez celebran su segundo aniversario en México
Jim Velásquez celebra su aniversario con Alina Lozano y lanza mensaje para quienes dudaron de ellos. (Foto: Canal RCN)

Alina Lozano y Jim Velásquez se apoderaron de las tendencias en las últimas horas tras revelar los momentos que están viviendo en la celebración de su aniversario.

¿Cómo celebraron Alina Lozano y Jim Velásquez su aniversario?

La actriz y el creador de contenido quienes han estado en el ojo del huracán desde que comenzó su relación por la diferencia de edad de 30 años y luego de varios sucesos polémicos que han protagonizado en redes sociales.

La pareja que se casó en 2023 y que documentó todo en redes sociales ahora compartió los momentos que vive en la celebración de su aniversario tras dos años de casados.

En las redes de Jim Velásquez compartió a sus millones de seguidores un video en el que dejó ver los momentos en el aeropuerto, posterior avión y el destino al cual iban a pasar estos días de descanso y celebración.

En el clip se le ve a Alina Lozano y Jim Velásquez emocionados en el aeropuerto por este viaje, y el creador de contenido envió fuerte mensaje para los que critican su unión.

“Para los que decían que no duraríamos ni un año”, dijo en el video y además lo dejó como descripción de este.

Alina Lozano y Jim Velásquez celebran su segundo aniversario en México
¿Alina Lozano y Jim Velásquez a dónde van a celebrar su aniversario?

La pareja presumió su salida del país documentando los momentos previos a la subida del avión.

“Nosotros felices, contentos y presumiendo mi anillo y presumiendo a mi marido” dijo Alina mientras mostraba el anillo a la cámara.

Luego de mostrar el despegue del avión, Jim reveló que Alina durmió todo el camino hasta llegar a su destino donde celebrarían su segundo aniversario: México.

Finalmente dejaron ver el hotel en el que se hospedarían en estos días de celebración.

Por supuesto que los internautas reaccionaron y como siempre estuvieron divididos mientras unos de uno comentaban la diferencia de edad de la pareja, otros elogiaron su unión: “Que hombre no desearía una Alina en su vida”, fue uno de los comentarios.

Alina Lozano y Jim Velásquez continúan compartiendo momentos de su viaje y la felicidad al llegar a dos años de matrimonio.

 

