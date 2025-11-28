Murió influencer fitness tras realizar reto viral de aumento de peso: todo quedó grabado en video

La comunidad digital está de luto, tras el fallecimiento del reconocido creador de contenido y entrenador de fitness ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años luego de realizar un reto viral extremo.

¿De qué se trataba el reto viral que le causó la muerte al influencer Dmitry Nuyanzin?

El joven creador de contenido falleció mientras desarrollaba un reto viral de aumento extremo de peso, una estrategia que hacía parte de la promoción de su propio programa de pérdida de grasa.

Según medios internacionales, Nuyanzin había iniciado un proceso para subir más de 22 kilos en pocas semanas con el objetivo de luego demostrar la efectividad de su método para adelgazar.

Para lograrlo, consumía cerca de 10.000 calorías diarias, una cantidad muy superior a la recomendada para un adulto promedio. Todo el proceso era documentado por el propio influencer en sus redes sociales.

El entrenador compartía a diario videos de sus rutinas alimenticias, donde mostraba el tipo y la cantidad de comida que ingería.

Muere influencer fitness ruso a los 30 años. (Foto: Freepik)

Sus desayunos incluían una cantidad excesiva de grasas y pasteles. Además, entre comidas sumaba patatas fritas, de acuerdo con el medio británico Daily Mail.

En apenas un mes, el propio Nuyanzin aseguró haber aumentado casi 13 kilos. Para mediados de noviembre, su peso ya superaba los 100 kilogramos y continuaba con el consumo excesivo de alimentos como parte del desafío.

Paralelo al reto, el creador invitaba a sus seguidores a inscribirse en un curso virtual para perder peso, en el que ofrecía premios en dinero a quienes cumplieran los objetivos.

¿Cuál fue la causa de muerte del influencer ruso Dmitry Nuyanzin?

Pocos días antes de su muerte, el influencer comenzó a presentar malestares físicos.

Suspendió sus entrenamientos y les comentó a familiares y amigos que asistiría al médico para una revisión.

La noche en que falleció canceló toda actividad física y se fue a descansar, pero no volvió a despertar. Los primeros reportes indican que sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

El entrenador fue sepultado tres días después en la ciudad de Oremburgo, donde había desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores y colegas publicaron mensajes de despedida y condolencias en sus redes sociales.