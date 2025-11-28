Yina Calderón se enteró de la desaparición del hijo de Giovanny Ayala y así reaccionó

La empresaria Yina Calderón, que se encuentra trabajando en República Dominicana, se enteró sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor del cantante Giovanny Ayala, con quien ha protagonizado algunas diferencias.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la desaparición del hijo de Giovanny Ayala?

La joven decidió pronunciarse al respecto y enviar un mensaje de apoyo al cantante sobre la difícil situación que atraviesa.

"Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny es un hijo de él, unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil", expresó.

Resaltó que, si bien el artista no es una persona de su agrado por sus conflictos del pasado, sí es un buen padre.

"Giovanny puede ser lo que sea porque ustedes saben que no lo quiero, nunca se portó bien conmigo porque mintió cuando yo lo quería, pero siempre vi que era buen papá", expresó.

Empatizó con la situación del cantante y les envió un mensaje a quienes serían los responsables de la desaparición del joven destacando que ojalá se pongan las manos en el corazón y terminen con ese dolor.

De igual manera, pidió a sus fanáticos movilizarse y mostrarle apoyo al cantante para que todo se logre solucionar de la mejor manera.

¿Por qué Yina Calderón y Giovanny Ayala no tienen buena relación?

La empresaria ha destacado en repetidas ocasiones que ella habría sostenido un romance con el artista de música popular, pero este habría jugado con ella.

Sin embargo, este la ha desmentido detallando que, aunque sí la conoce personalmente, nunca tuvieron una relación sentimental como ella ha manifestado.

Debido a las contradicciones entre ambos, su relación no es la mejor, teniendo varias diferencias públicas.

Por ahora, el artista Giovanny Ayala continúa haciendo sus mayores esfuerzos para que su hijo logre regresar a su casa sano y salvo.

Sus fanáticos le han demostrado todo su apoyo y cariño en este momento tan difícil para él, solidarizándose en este momento tan complicado.

Varios colegas como Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Luis Alfonso también se han pronunciado mostrando todo su apoyo.