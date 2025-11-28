Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se enteró de la desaparición del hijo de Giovanny Ayala y así reaccionó

Yina Calderón se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa el artista Giovanny Ayala.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Giovanny Ayala
Yina Calderón dedicó mensaje tras situación de Giovanny Ayala/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón, que se encuentra trabajando en República Dominicana, se enteró sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor del cantante Giovanny Ayala, con quien ha protagonizado algunas diferencias.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la desaparición del hijo de Giovanny Ayala?

La joven decidió pronunciarse al respecto y enviar un mensaje de apoyo al cantante sobre la difícil situación que atraviesa.

"Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny es un hijo de él, unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil", expresó.

Yina Calderón habló de la desaparicion del hijo de giovanny ayala

Resaltó que, si bien el artista no es una persona de su agrado por sus conflictos del pasado, sí es un buen padre.

"Giovanny puede ser lo que sea porque ustedes saben que no lo quiero, nunca se portó bien conmigo porque mintió cuando yo lo quería, pero siempre vi que era buen papá", expresó.

Empatizó con la situación del cantante y les envió un mensaje a quienes serían los responsables de la desaparición del joven destacando que ojalá se pongan las manos en el corazón y terminen con ese dolor.

De igual manera, pidió a sus fanáticos movilizarse y mostrarle apoyo al cantante para que todo se logre solucionar de la mejor manera.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón y Giovanny Ayala no tienen buena relación?

La empresaria ha destacado en repetidas ocasiones que ella habría sostenido un romance con el artista de música popular, pero este habría jugado con ella.

Giovanny Ayala diferencias con Yina Calderón

Sin embargo, este la ha desmentido detallando que, aunque sí la conoce personalmente, nunca tuvieron una relación sentimental como ella ha manifestado.

Debido a las contradicciones entre ambos, su relación no es la mejor, teniendo varias diferencias públicas.

Artículos relacionados

Por ahora, el artista Giovanny Ayala continúa haciendo sus mayores esfuerzos para que su hijo logre regresar a su casa sano y salvo.

Sus fanáticos le han demostrado todo su apoyo y cariño en este momento tan difícil para él, solidarizándose en este momento tan complicado.

Varios colegas como Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Luis Alfonso también se han pronunciado mostrando todo su apoyo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La verdad de Vanessa Pulgarín sobre regresar a un certamen tras Miss Universo 2025 Miss Universo

Vanessa Pulgarín sorprende al revelar si volvería a un certamen tras Miss Universo 2025

Miss Colombia Vanessa Pulgarín reveló si existe la posibilidad de competir en un certamen de belleza después de Miss Universo 2025.

La reacción de Fátima Bosch al video de una fan Miss Universo

Fátima Bosch tiene curiosa reacción con una fan que intentaba grabarla: “Súper espontánea”

Fátima Bosch sorprendió con su reacción al ver el celular de una fanática mientras cumplía compromiso de Miss Universo.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH