Aida Victoria Merlano revela lo que ahora la acompaña tras ser mamá: “se le olvida lo que es tener”

Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales los objetos que actualmente lleva en su bolso tras el nacimiento de su bebé Emiliano.

¿Qué lleva ahora Aida Victoria Merlano en su bolso? ¿Por qué cambió?

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a sus millones de seguidores al revelar lo que contiene ahora su bolso.

Con la llegada de su hijo Emiliano, la vida de Aida Victoria Merlano cambió radicalmente, así lo ha dejado ver ella a través de sus redes sociales.

El pasado 29 de julio, la barranquillera dio a conocer el nacimiento de su primer hijo, fruto de su noviazgo con Juan David Tejada, relación que ha sido muy comentada desde su inicio y la cual no concluyó en buenos términos.

Aida Victoria Merlano revela los objetos que ahora lleva en su bolso en su nueva etapa. (Foto: Canal RCN)

No obstante, la barranquillera se ha mostrado muy comprometida con su rol de madre y ha dejado ver los tiernos momentos que comparte con su pequeño bebé.

Por eso, en esta ocasión sorprendió al revelar lo que lleva en su bolso, que antes estaba lleno de objetos personales y maquillaje, y que ahora fue cambiado por elementos que requiere su bebé en su día a día.

“El día que una mujer decide ser mamá se le olvida lo que es tener una cartera de uso personal”, dijo en el video.

¿Qué lleva Aida Victoria Merlano en su bolso desde que es mamá?

Ante la curiosidad de su fanaticada, Aida Victoria Merlano mostró con su característico humor que a lo único que se le saca provecho es a los pañitos húmedos.

En el video, la barranquillera va sacando cosa por cosa del bolso, mostrando así los pañales, la leche y la muda de ropa de repuesto, pues, como dijo ella misma, el bebé puede lucir dos outfits en un mismo día.

Además, lo único que tiene ella ahora en su bolso es la billetera, que por supuesto no puede faltar.

Por supuesto, los internautas reaccionaron de inmediato, quienes afirmaron: “Sii, tal cual”, y además le dijeron: “Y espera que te toque cargar 20 carros y 10 dinosaurios... ya ni el brillito”.