Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano revela lo que ahora la acompaña tras ser mamá: “se le olvida lo que es tener”

Aida Victoria Merlano mostró cómo su bolso cambió tras ser mamá y qué objetos del bebé ahora la acompañan a diario.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano muestra qué lleva ahora en su bolso tras convertirse en mamá
Aida Victoria Merlano revela los objetos que ahora lleva en su bolso en su nueva etapa. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales los objetos que actualmente lleva en su bolso tras el nacimiento de su bebé Emiliano.

Artículos relacionados

¿Qué lleva ahora Aida Victoria Merlano en su bolso? ¿Por qué cambió?

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a sus millones de seguidores al revelar lo que contiene ahora su bolso.

Con la llegada de su hijo Emiliano, la vida de Aida Victoria Merlano cambió radicalmente, así lo ha dejado ver ella a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

El pasado 29 de julio, la barranquillera dio a conocer el nacimiento de su primer hijo, fruto de su noviazgo con Juan David Tejada, relación que ha sido muy comentada desde su inicio y la cual no concluyó en buenos términos.

Aida Victoria Merlano muestra qué lleva ahora en su bolso tras convertirse en mamá
Aida Victoria Merlano revela los objetos que ahora lleva en su bolso en su nueva etapa. (Foto: Canal RCN)

No obstante, la barranquillera se ha mostrado muy comprometida con su rol de madre y ha dejado ver los tiernos momentos que comparte con su pequeño bebé.

Por eso, en esta ocasión sorprendió al revelar lo que lleva en su bolso, que antes estaba lleno de objetos personales y maquillaje, y que ahora fue cambiado por elementos que requiere su bebé en su día a día.

“El día que una mujer decide ser mamá se le olvida lo que es tener una cartera de uso personal”, dijo en el video.

¿Qué lleva Aida Victoria Merlano en su bolso desde que es mamá?

Ante la curiosidad de su fanaticada, Aida Victoria Merlano mostró con su característico humor que a lo único que se le saca provecho es a los pañitos húmedos.

Artículos relacionados

En el video, la barranquillera va sacando cosa por cosa del bolso, mostrando así los pañales, la leche y la muda de ropa de repuesto, pues, como dijo ella misma, el bebé puede lucir dos outfits en un mismo día.

Además, lo único que tiene ella ahora en su bolso es la billetera, que por supuesto no puede faltar.

Aida Victoria Merlano muestra qué lleva ahora en su bolso tras convertirse en mamá
Aida Victoria Merlano revela los objetos que ahora lleva en su bolso en su nueva etapa. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, los internautas reaccionaron de inmediato, quienes afirmaron: “Sii, tal cual”, y además le dijeron: “Y espera que te toque cargar 20 carros y 10 dinosaurios... ya ni el brillito”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se atrevió a cantar a capela y dejó a sus seguidores impresionados

Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar su faceta musical con una interpretación a capela que generó reacciones en sus seguidores.

Valentina Taguado y Beéle Valentina Taguado

Valentina Taguado se mostró cantando a grito herido en concierto de Beéle

Valentina Taguado se mostró muy feliz disfrutando de uno de los conciertos de Beéle.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se defendió de internauta que la insultó EN VIVO en plena entrevista | VIDEO

Violeta Bergonzi no se dejó del usuario que arremetió en su contra. "El trofeo es mío", dijo la ganadora de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH