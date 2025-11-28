Violeta Bergonzi recibe propuesta de trabajo EN VIVO y la dejan completamente sola, ¿qué pasó?

Por estos días, el nombre de la presentadora Violeta Bergonzi hace eco en las distintas plataformas digitales. El motivo de ello se debe a que se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Violeta Bergonzi, quien fue de las más destacadas de la competencia de cocina del Canal RCN, logró obtener el trofeo de MasterChef y 200 millones de pesos. A partir de ello, ha estado en gira de medios y en uno de los espacios le ofrecieron trabajo.

¿En cuál espacio le ofrecieron trabajo a Violeta Bergonzi?

La ganadora de MasterChef arribó a la emisora La Mega, allí fue recibida con toda la energía y la interrogaron sobre su paso por el formato culinario. No obstante, en un momento, dentro de la cabina, el director Alejandro Villalobos le preguntó a la presentadora si alguna vez había hecho o trabajado en radio.

Fue entonces cuando el director le pidió a todos abandonar la cabina y dejaron sola a Violeta Bergonzi. De inmediato, la presentadora actuó de manera espontánea y se puso de locutora, dijo la hora y comunicó una parábola.

Violeta Bergonzi ganó el trofeo de MasterChef y dinero | Foto del Canal RCN.

"Parce, los del Mañanero estamos buscando trabajo porque Violeta Bergonzi llegó, se apoderó de la cabina y literalmente NOS SACÓ A TODOS", revelaron en la emisora.

A partir de ello, los internautas escribieron que eso sería un posible casting para que Bergonzi se quede trabajando ahí, muchos recalcaron el sentido de humor de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 y hasta pidieron que se volviera parte oficial de La Mega.

¿Qué se viene para Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi también estuvo en el matutino Mañana Express del Canal RCN, donde asombró porque le preguntaron sobre lo que se viene para su vida tras terminarse MasterChef.

Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Enseguida, la presentadora dio a entender que estaría a la espera de un nuevo proyecto para trabajar en el canal, pero los detalles fueron mínimos. Así las cosas, no se descarta que con el paso del tiempo Violeta Bergonzi haga parta de nuevo de este lugar, ya sea en radio, televisión u otra área de acción. Hay que esperar a que se destapen nuevos datos.