Fans dañan lujoso carro de Yeferson Cossio tras furor en rodada

Así reaccionó el influenciador Yeferson Cossio luego de daños de sus fanáticos a su carro.

Yeferson Cossio en Pereira
Yeferson Cossio desató furor en Pereira/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossiosufrió un percance en medio de su rodada en la ciudad de Pereira con algunos de sus fanáticos.

¿Fans le dañaron el carro a Yeferson Cossio?

El creador de contenido realizó una rodada con sus seguidores en Pereira, donde estuvo acompañado de su novia Carolina Gómez.

En la rodada, el influenciador causó furor, pues decenas de personas asistieron para tenerlo cerca y recorrer las calles de la ciudad junto a él.

Yeferson Cossio rodada en Pereira

El paisa se estacionó en una gasolinera para tanquear el vehículo y seguir con la rodada, pero en ese momento fue rodeado por varios seguidores que querían una foto con él, un saludo o simplemente tenerlo cerca.

Tras la presión del momento y la cantidad de personas, los seguidores que estaban más cerca terminaron golpeando el carro del paisa, quien decidió llamarles la atención al respecto.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras daño de sus fanáticos a su carro?

El influenciador se mostró un poco molesto y les pidió tener precaución, pero no exageró la situación.

"Me dañaron el carro, ey no, me van a dañar más el carro", expresó.

Luego de lo ocurrido, al parecer, alguien de su equipo de logística pidió que se corrieran hacia atrás para que no pasara la situación a mayores, sobre todo por la seguridad del influenciador.

Tras la revelación, muchos seguidores del paisa quedaron sorprendidos con la movilización de tantas personas que provocó Cossio, mientras que otros destacaron la reacción de él ante la euforia de sus admiradores.

Yeferson Cossio hizo rodada en Pereira

El creador de contenido agradeció a sus fanáticos por todo el cariño que le demostraron durante la rodada, pues se sintió muy feliz por todo el amor que le manifestaron sus seguidores.

Además, destacó la gran labor de las autoridades del lugar agradeciéndoles también a ellos por permitirle hacer dicho evento, el cual transmitió en una de sus redes sociales.

Por ahora, el influenciador sigue disfrutando del cariño de su familia, amigos y fanáticos; mientras continúa entreteniéndolos con diverso contenido que tanto llama la atención de los internautas que suelen pedirle y elogiarlo constantemente.

