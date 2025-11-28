Así celebró La Toxi Costeña su cumpleaños 35, estuvo con sus hijos

La cantante La Toxi Costeña celebró su cumpleaños número 35 junto a sus seres queridos y reveló imágenes del festejo con sus miles de fanáticos.

¿Cómo celebró La Toxi Costeña su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró cómo le dio la bienvenida a una nueva vuelta al sol.

En las instantáneas se dejó ver luciendo un atuendo de color rojo, con el que logró resaltar su figura y cuyo outfit acompañó con pequeño accesorios y su pelo recogido.

La artista decidió celebrar su cumpleaños en un establecimiento, en el que posó a la cámara desde diferentes espacio del restaurante y posteriormente se mostró feliz posando detrás del pastel en forma de corazón.

La sincelejana también se dejó ver junto a sus dos hijos y otros amigos y familiares con quienes celebró esta fecha tan importante y especial para ella.

¿Qué dijo La Toxi Costeña tras su cumpleaños 35?

La cantante aprovechó para agradecer por cumplir un año más y estar acompañada de quienes más quiere.

"A Dios gracias por que me permite cumplir un año más de vida junto a los míos", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde sus fieles fanáticos la llenaron de felicitaciones y buenos deseos en esta fecha tan especial.

Además, otros decidieron resaltar su belleza y su look para su celebración, elogiándola y destacando su originalidad y autenticidad.

Cabe destacar que, La Toxi Costeña días antes estuvo celebrando también su cumpleaños junto al influenciador Emiro Navarro, con quien logró entablar una gran amistad luego de la participación de ambos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los dos fueron a un lujoso restaurante a celebrar el pre-cumple de La Toxi Costeña, logrando emociones en sus seguidores que tanto les gusta verlos juntos.

Por ahora, La Toxi Costeña sigue disfrutando de su familia, amigos y mensajes lleno de cariño, mientras al tiempo entretiene a sus fanáticos con su contenido y su música.