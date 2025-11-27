Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Reconocida periodista de 33 años murió tras caer de un acantilado: autoridades investigan

La periodista Leticia Lembi, murió tras caer desde un acantilado de 25 metros de altura al parecer mientras se sacaba una foto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció periodista tras caer de acantilado
La periodista quería tomarse una foto cuando cayó al vacío. (Fotos Freepik)

El mundo del periodismo se encuentra conmocionado tras conocerse el fallecimiento de una conocida reportera que cayó de un acantilado.

Artículos relacionados

¿Quién era la periodista que falleció tras caer de un acantilado?

Una trágica situación se registró en Argentina luego de que una periodista de 33 años perdiera la vida al caer desde un acantilado de unos 25 metros de altura.

La periodista que falleció era Leticia Lembi, quien se encontraba disfrutando de un paseo junto a varios amigos y a su primo, fundador y director del diario La Voz del Pueblo, medio en el que ella trabajaba.

El incidente se produjo en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 535 de la Ruta 11, cuando la periodista al parecer intentó tomarse una fotografía en una zona elevada y perdió el equilibrio.

Según reportes internacionales, la comunicadora al parecer falleció antes de que los organismos de emergencia pudieran auxiliarla. Bomberos de San Patricio y unidades especializadas llegaron al sitio, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Periodista cayó de acantilado
Autoridades investigan el fallecimiento de la periodista. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento de la periodista Leticia Lembi?

Las autoridades que llegaron al sitió reportaron que la joven falleció luego de subir por una escalera desde la playa hacia un punto panorámico donde habría caído mientras buscaba capturar una imagen.

Asimismo, los reportes indicaron que la joven cayó a una altura de más de 25 metros y se investiga si el estado de estas escaleras influyeron en su caída: “Cae de unos 25 metros y muere”.

¿Qué es un acantilado? Esto es una formación natural caracterizada por una pared rocosa alta y casi vertical, producto de la erosión constante del viento, el agua o el oleaje.

Estas estructuras suelen encontrarse en zonas costeras, montañosas o a lo largo de ríos, y se distinguen por su imponencia y por las fuertes caídas que presentan. En muchos casos, los acantilados se convierten en puntos de referencia paisajística y en escenarios de riesgo debido a su inestabilidad y altura.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación de Leticia Lembi?

Leticia Lembi era graduada de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo su título en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda.

Su fallecimiento tiene a todo el mundo del periodismo consternado y recientemente salió a la luz su última publicación, en donde se mostraba junto a su mascota.

Ocho años de amor INCONDICIONAL. Gracias por llenar los días de alegría y muchiiiisima intensidad. Feliz cumpleaños al amor de mi vida y mejor compañera del mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

"Qué se haga tu voluntad": el actor Conrado Osorio había estado celebrando su cumpleaños 49 en la clínica junto a su familia.

WhatsApp Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitirá comunicarse con otras apps, ¿ya lo sabía?

WhatsApp sorprendió con esta reciente posibilidad de comunicación, aunque hay que consultar la compatibilidad.

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló en qué invertirá los 200 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi expuso sus planes con el dinero que se ganó tras obtener el título de MasterChef Celebrity 2025.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?