Reconocida periodista de 33 años murió tras caer de un acantilado: autoridades investigan

El mundo del periodismo se encuentra conmocionado tras conocerse el fallecimiento de una conocida reportera que cayó de un acantilado.

¿Quién era la periodista que falleció tras caer de un acantilado?

Una trágica situación se registró en Argentina luego de que una periodista de 33 años perdiera la vida al caer desde un acantilado de unos 25 metros de altura.

La periodista que falleció era Leticia Lembi, quien se encontraba disfrutando de un paseo junto a varios amigos y a su primo, fundador y director del diario La Voz del Pueblo, medio en el que ella trabajaba.

El incidente se produjo en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 535 de la Ruta 11, cuando la periodista al parecer intentó tomarse una fotografía en una zona elevada y perdió el equilibrio.

Según reportes internacionales, la comunicadora al parecer falleció antes de que los organismos de emergencia pudieran auxiliarla. Bomberos de San Patricio y unidades especializadas llegaron al sitio, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades investigan el fallecimiento de la periodista. (Foto Freepik)

¿Qué se sabe del fallecimiento de la periodista Leticia Lembi?

Las autoridades que llegaron al sitió reportaron que la joven falleció luego de subir por una escalera desde la playa hacia un punto panorámico donde habría caído mientras buscaba capturar una imagen.

Asimismo, los reportes indicaron que la joven cayó a una altura de más de 25 metros y se investiga si el estado de estas escaleras influyeron en su caída: “Cae de unos 25 metros y muere”.

¿Qué es un acantilado? Esto es una formación natural caracterizada por una pared rocosa alta y casi vertical, producto de la erosión constante del viento, el agua o el oleaje.

Estas estructuras suelen encontrarse en zonas costeras, montañosas o a lo largo de ríos, y se distinguen por su imponencia y por las fuertes caídas que presentan. En muchos casos, los acantilados se convierten en puntos de referencia paisajística y en escenarios de riesgo debido a su inestabilidad y altura.

¿Cuál fue la última publicación de Leticia Lembi?

Leticia Lembi era graduada de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo su título en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda.

Su fallecimiento tiene a todo el mundo del periodismo consternado y recientemente salió a la luz su última publicación, en donde se mostraba junto a su mascota.