Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi reveló en qué invertirá los 200 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi expuso sus planes con el dinero que se ganó tras obtener el título de MasterChef Celebrity 2025.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi reveló qué planea hacer con los 200 millones de pesos que se ganó. Foto | Canal RCN - Freepik.

El pasado martes 25 de noviembre, se conoció el nombre de la nueva MasterChef Celebrity, siendo la participante Violeta Bergonzi la merecedora de este gran título que le fue otorgado tras enfrentarse a tres brillantes cocineras que dieron lo mejor de sí mismas de principio a fin: Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Tras su victoria en la cocina más importante del mundo, uno de los temas que más ha causado interés entre los internautas, es conocer cuáles son los planes de la presentadora con los 200 millones que se llevó a su casa junto al trofeo.

Frente a la duda de muchos, recientemente la ganadora concedió una entrevista en la que dio a conocer precisamente qué viene de aquí en adelante luego de su triunfo.

"Gané muchas cosas más allá de 200 millones de pesos, que bienvenidos sean y que ya están pensados para un proyecto muy ambicioso que tenemos en mi familia, de un complejo gastronómico", dijo la expresentadora de Buen día Colombia.

Y aunque no reveló mayores detalles de cuándo se pondrá en marcha el proyecto, lo que sí dejó claro es que se va a demorar un tiempo, sin embargo, aseguró que se trata de algo "divino" y que confía en Dios para que todo se dé de la manera correcta.

Además de exponer sus planes, la exparticipante hizo énfasis al mencionar que más allá del dinero que adquirió, se siente absolutamente orgullosa porque al ganar esta décima edición, logró dejar en alto el nombre de su tierra, de su departamento, además de ser el orgullo de su familia.

Así mismo, expresó con emoción que, con su premio, también está recompensando a los suyos por todo el esfuerzo y los sacrificios que hicieron junto a ella, pues relató que fueron varios días en los que no pudieron verse, muchas trasnochadas, lágrimas por no poder estar con sus hijos.

Hoy, ya con el trofeo en sus manos, Bergonzi aseguró que cada una de las pruebas y momentos difíciles que atravesó en este proceso, valió completamente la pena, pues lo que en algún momento era su sueño, hoy es una realidad.

