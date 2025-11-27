Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

Aida Victoria Merlano decidió renovar su imagen por completo y confesó que se siente 'malvada' con su nuevo estilo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look
Aida Victoria Merlano dejó ver su nuevo look. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano decidió 'cerrar ciclos' y cambiar su look por completo para este cierre de año en el que pasó por una montaña de rusa de emociones.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó Aida Victoria Merlano tras drástico cambio de look?

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de seguidores con un radical cambio de apariencia. Aunque en el último tiempo había confesado que planeaba dejarse crecer el cabello, terminó dándose un giro total.

Aida Victoria Merlano decidió cortarse su cabello varios centímetros y cambiarse por completo su look tradicional.

Se acuerdan que les dije que me iba a dejar crecer el cabello, pues me volié tijera.

La creadora de contenido aseguró que había decidido hacerse un nuevo estilo que fuera de la mano con su personalidad, el cual aseguraba que se sentía como una 'mujer malévola'.

Necesitaba algo que me pegara con este vibe de maldita que cargo.

Aida Victoria Merlano con su bebé Emiliano
Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a su nuevo look?

La creadora de contenido barranquillera expresó que su nuevo estilo de cabello encajaba perfectamente con la vibra que siente llevar últimamente.

Aida Victoria aseguró que se sentía encantada con su nuevo estilo de cabello y dejó claro que no le pondrá cuidado a malos comentarios.

Me veo malditica, me encanta.


El nuevo estilo, más corto, fresco y cargado de actitud, no tardó en generar todo tipo de reacciones. Muchos seguidores aplaudieron la decisión y resaltaron que el look le resalta aún más su personalidad fuerte y de 'antagonista' de telenovela.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano está estrenando pareja?

El nuevo look de Aida Victoria Merlano no ha pasado por desapercibido y más porque muchos lo han asociado con su aparente nueva relación.

La influenciadora en los últimos días ha sido asociada a nivel sentimental con un empresario de vehículos de Medellín llamado Felipe Zapata.

Aunque la influenciadora ni el empresario han confirmado o desmentido su relación amorosa, sí se han dejado ver juntos en diferentes momentos y hasta tienen proyectos juntos.

Cabe recordar que, la influenciadora salió recientemente de una relación con Juan David Tejada, el papá de su hijo Emiliano.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron en septiembre.
Aida Victoria Merlano estaría estrenando pareja tras Juan David Tejada. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló en qué invertirá los 200 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi expuso sus planes con el dinero que se ganó tras obtener el título de MasterChef Celebrity 2025.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado se sinceró sobre lo que siente por Raúl Ocampo, esto dijo

Valentina Taguado abrió su corazón para contar en redes sociales cuál es su percepción sobre el reconocido actor colombiano.

Hija de Giovanny Ayala se pronunció tras desaparición de su hermano Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala rompe en llanto por desaparición de su hermano: "Vuelve pronto"

Valentina Ayala se quebró al pedir por la liberación de su hermano Miguel Ayala, dejando un mensaje cargado de dolor.

Lo más superlike

Falleció periodista tras caer de acantilado Talento internacional

Reconocida periodista de 33 años murió tras caer de un acantilado: autoridades investigan

La periodista Leticia Lembi, murió tras caer desde un acantilado de 25 metros de altura al parecer mientras se sacaba una foto.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?