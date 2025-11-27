Aida Victoria Merlano sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

Aida Victoria Merlano decidió 'cerrar ciclos' y cambiar su look por completo para este cierre de año en el que pasó por una montaña de rusa de emociones.

¿Cómo quedó Aida Victoria Merlano tras drástico cambio de look?

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de seguidores con un radical cambio de apariencia. Aunque en el último tiempo había confesado que planeaba dejarse crecer el cabello, terminó dándose un giro total.

Aida Victoria Merlano decidió cortarse su cabello varios centímetros y cambiarse por completo su look tradicional.

Se acuerdan que les dije que me iba a dejar crecer el cabello, pues me volié tijera.

La creadora de contenido aseguró que había decidido hacerse un nuevo estilo que fuera de la mano con su personalidad, el cual aseguraba que se sentía como una 'mujer malévola'.

Necesitaba algo que me pegara con este vibe de maldita que cargo.

Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a su nuevo look?

La creadora de contenido barranquillera expresó que su nuevo estilo de cabello encajaba perfectamente con la vibra que siente llevar últimamente.

Aida Victoria aseguró que se sentía encantada con su nuevo estilo de cabello y dejó claro que no le pondrá cuidado a malos comentarios.

Me veo malditica, me encanta.



El nuevo estilo, más corto, fresco y cargado de actitud, no tardó en generar todo tipo de reacciones. Muchos seguidores aplaudieron la decisión y resaltaron que el look le resalta aún más su personalidad fuerte y de 'antagonista' de telenovela.

¿Aida Victoria Merlano está estrenando pareja?

El nuevo look de Aida Victoria Merlano no ha pasado por desapercibido y más porque muchos lo han asociado con su aparente nueva relación.

La influenciadora en los últimos días ha sido asociada a nivel sentimental con un empresario de vehículos de Medellín llamado Felipe Zapata.

Aunque la influenciadora ni el empresario han confirmado o desmentido su relación amorosa, sí se han dejado ver juntos en diferentes momentos y hasta tienen proyectos juntos.

Cabe recordar que, la influenciadora salió recientemente de una relación con Juan David Tejada, el papá de su hijo Emiliano.