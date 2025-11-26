Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala envió desgarrador mensaje a los captores de su hijo: "Pónganse la mano en el corazón"

Entre lágrimas, Giovanny Ayala les hizo petición a los captores de su hijo Miguel Ayala y su amigo Nicolás Pantoja en medio de velatón en Villavicencio.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Giovanny Ayala les hizo petición a secuestradores
Giovanny Ayala pidió la libertad de su hijo y su amigo en velatón. (Fotos Canal RCN)

Las autoridades siguen adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del hijo del cantante Giovanny Ayala, Miguel Ayala y de su amigo Nicolás Pantoja tras más de una semana desde de su desaparición.

Giovanny Ayala rompió en llanto en velatón por su hijo y les hizo petición a captores de él

Con el pasar de los días la incertidumbre crece cada vez más en la familia de Giovanny Ayala y en medio de esta y con toda la esperanza por dar con los paraderos de los dos jóvenes, el cantante, su familia y seguidores se reunieron un velatón para pedir por su liberación.

En el parque central de Villavicencio se dieron cita familiares y amigos de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes están desaparecidos desde el pasado 18 de noviembre cuando se dirigían por la vía Panamericana desde Popayán al aeropuerto de Palmira.

El cantante habló con la prensa en medio de esta velatón y allí expresó su agradecimiento a todas las personas que han puesto a su hijo en sus oraciones y que se han unido a la causa para pedir su liberación.

“La solidaridad de Villavicencio hoy se ve reflejada en una oración, prender una vela para la luz del camino de mi hijo, y de Nicolás, para un pronto regreso a casa”

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”
Giovanny Ayala envió mensaje a presuntos captores de su hijo. ( Foto: Canal RCN y Freepik)

¿Qué mensaje les envió Giovanny Ayala a los captores de su hijo?

El artista de música popular expresó en medio de esta velatón su dolor por la situación que vive desde hace más de una semana en donde no ha recibido ningún reporte de su hijo y su amigo.

Giovanny Ayala aprovechó la presencia de medios como Noticias RCN para enviarles un mensaje a los captores de su hijo, a quienes les pidió entre lágrimas y con la mano en su corazón por la libertad de Miguel y su amigo.

“A los captores que se pongan la mano en el corazón, estamos viviendo una difícil situación en nuestro país".

El cantante resaltó que su hijo y su amigo eran dos jóvenes llenos de sueños y que no merecían verse involucrados en una situación ajena a ellos.

Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor".

 

¿Qué mensaje le envió Giovanny Ayala a su hijo en medio de velatón?

Giovanny Ayala también aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su hijo en este complejo momento en donde lo invitó a tener calma.

El cantante le aseguró a Miguel que pronto con la ayuda de Dios volverían a estar juntos y que solo eso le daría la fortaleza necesaria en esta situación.

Hijo lo amo muchísimo, estoy aquí con las manos en el corazón para decirle que tenga mucha fortaleza, eres un berraco, aquí lo estamos esperando todos, ore mucho allí.

El mensaje que Giovanny Ayala lanzó por su hijo desaparecido conmueve a todos
Giovanny Ayala envió mensaje a su hijo. (Foto Canal RCN).
