Michelle Rouillard mostró el romántico regalo que le dio su novio tras final de MasterChef

Michelle Rouillard se quedó ad portas de la final de MasterChef Celebrity siendo la última eliminada de la competencia, sin embargo, tras aunque no compitió en la última prueba su pareja la sorprendió con un romántico detalle.

¿Quién es el novio de Michelle Rouillard, exparticipante de MasterChef?

Michelle Rouillard ha dejado claro que MasterChef Celebrity fue una gran experiencia para ella y que aunque no pudo competir por el premio final, sí logró llevarse algo con más valor, el amor verdadero.

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe en su camino de preparación por MasterChef Celebrity conoció a un chef que logró conquistarla.

Este chef es Jacobo Bonilla, quien es conocido en el mundo gastronómico por su gran habilidad para la cocina en donde trabajó con Jorge Rausch.

Aunque la actriz tenía en secreto esta parte privada de su vida, en los últimos días ha decidido presumir del idilio de amor que vive.

¿Cuál fue el regalo que recibió Michelle Rouillard de su pareja tras final de MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard compartió en la jornada del 26 de noviembre una publicación en la que presumió su relación amorosa con Jacobo Bonilla.

La actriz compartió una primera foto en la que dejó ver el detalle que le dio Jacobo Bonilla tras la final de MasterChef Celebrity, un ramo de rosas.

Seguida a esta instantánea, Michelle compartió una romántica foto en la que posó de manera cariñosa junto al chef, a quien abrazó por la espalda.

La última foto fue algo más curiosa, ya que la actriz mostró una llamativa planta que encontró en su salida con Jacobo. Junto a las imágenes Michelle expresó su felicidad por ese día que había tenido junto a su pareja.

Días bonitos.



A esta emotiva publicación reaccionó Jacobo, quien le expresó a la actriz todo su amor y le agradeció por hacer de sus días los mejores.

Haces mi días los más bonitos del universo.

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a la final de MasterChef Celebrity?

Michelle se mostró contenta con la elección del jurado de MasterChef Celebrity de elegir a Violeta Bergonzi como la ganadora de la temporada.

La actriz le dedicó unas emotivas palabras a la presentadora tras su triunfo en MasterChef en donde le resaltó su disciplina y constancia.

“Felicitaciones por este logro tan importante. Tu disciplina y constancia con la que enfrentaste cada reto te trajeron hasta aquí. Te deseo lo mejor en todo lo que venga. Te lo ganaste con trabajo y dedicación”.