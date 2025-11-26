Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Michelle Rouillard mostró el romántico regalo que le dio su novio tras final de MasterChef

Michelle Rouillard ya no esconde su relación con Jacobo Bonilla y así lo demostró tras la gran final de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard mostró regalo de su pareja
Michelle Rouillard dejó ver el regalo que le dio su pareja. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Michelle Rouillard se quedó ad portas de la final de MasterChef Celebrity siendo la última eliminada de la competencia, sin embargo, tras aunque no compitió en la última prueba su pareja la sorprendió con un romántico detalle.

Artículos relacionados

¿Quién es el novio de Michelle Rouillard, exparticipante de MasterChef?

Michelle Rouillard ha dejado claro que MasterChef Celebrity fue una gran experiencia para ella y que aunque no pudo competir por el premio final, sí logró llevarse algo con más valor, el amor verdadero.

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe en su camino de preparación por MasterChef Celebrity conoció a un chef que logró conquistarla.

Este chef es Jacobo Bonilla, quien es conocido en el mundo gastronómico por su gran habilidad para la cocina en donde trabajó con Jorge Rausch.

Aunque la actriz tenía en secreto esta parte privada de su vida, en los últimos días ha decidido presumir del idilio de amor que vive.

Él es Jacobo Bonilla, el novio y chef de Michelle Rouillard, reciente eliminada de MasterChef
¿Quién es Jacobo Bonilla, el novio de Michelle Rouillard? (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que recibió Michelle Rouillard de su pareja tras final de MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard compartió en la jornada del 26 de noviembre una publicación en la que presumió su relación amorosa con Jacobo Bonilla.

La actriz compartió una primera foto en la que dejó ver el detalle que le dio Jacobo Bonilla tras la final de MasterChef Celebrity, un ramo de rosas.

Seguida a esta instantánea, Michelle compartió una romántica foto en la que posó de manera cariñosa junto al chef, a quien abrazó por la espalda.

La última foto fue algo más curiosa, ya que la actriz mostró una llamativa planta que encontró en su salida con Jacobo. Junto a las imágenes Michelle expresó su felicidad por ese día que había tenido junto a su pareja.

Días bonitos.


A esta emotiva publicación reaccionó Jacobo, quien le expresó a la actriz todo su amor y le agradeció por hacer de sus días los mejores.

Haces mi días los más bonitos del universo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a la final de MasterChef Celebrity?

Michelle se mostró contenta con la elección del jurado de MasterChef Celebrity de elegir a Violeta Bergonzi como la ganadora de la temporada.

La actriz le dedicó unas emotivas palabras a la presentadora tras su triunfo en MasterChef en donde le resaltó su disciplina y constancia.

“Felicitaciones por este logro tan importante. Tu disciplina y constancia con la que enfrentaste cada reto te trajeron hasta aquí. Te deseo lo mejor en todo lo que venga. Te lo ganaste con trabajo y dedicación”.

Michelle Rouillard sorprendió con su reacción al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef
Así fue la reacción de Michelle Rouillard al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gerard Piqué llega a la ceremonia de los Globe Soccer Awards en Dubái. Piqué

Gerard Piqué debutó como profesor en la Universidad de Harvard, así lo presumió

El exfutbolista Gerard Piqué sorprendió con esta nueva faceta y se mostró emocionado de poder llegar a estos espacios.

Giovanny Ayala les hizo petición a secuestradores Giovanny Ayala

Giovanny Ayala envió desgarrador mensaje a los captores de su hijo: "Pónganse la mano en el corazón"

Entre lágrimas, Giovanny Ayala les hizo petición a los captores de su hijo Miguel Ayala y su amigo Nicolás Pantoja en medio de velatón en Villavicencio.

Miss Jamaica Gabrielle Henry sube al escenario durante la presentación del traje nacional de Miss Universo 2025 en Nonthaburi. Miss Universo

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica? Esto reveló un nuevo parte médico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sigue generando preocupación entre los internautas desde el accidente que sufrió el pasado 19 de noviembre.

Lo más superlike

Reacciones al estreno de La Sustituta Producciones RCN

La Sustituta desata furor en su estreno: los memes y reacciones que dejó su primer capítulo

El estreno de La Sustituta fue tendencia en redes sociales y su primer capítulo dejó múltiples reacciones y comentarios: "El suspenso volvió".

Aida Cortés sorprendió con nueva faceta Influencers

Aida Cortés reaparece y sorprende con nueva faceta musical: así suena su primer álbum

Salió a la luz última publicación de Mayerly Díaz Talento nacional

Salió a la luz el último mensaje de la cantante de música popular, Mayerly Díaz, antes de su muerte

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn