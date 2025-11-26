Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica? Esto reveló un nuevo parte médico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sigue generando preocupación entre los internautas desde el accidente que sufrió el pasado 19 de noviembre.

Miss Jamaica Gabrielle Henry sube al escenario durante la presentación del traje nacional de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
Esto se sabe sobre el estado de salud de Miss Jamaica. Foto | AFP / Lillian SUWANRUMPHA - Freepik.

Gabrielle Henry, la joven que representó a Jamaica en la reciente edición de Miss Universe, sigue acaparando la atención de la prensa internacional, pues luego de sufrir una aparatosa caída en la preliminar del certamen, continúa hospitalizada.

¿Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Recordemos que el accidente que rápidamente llamó la atención a nivel mundial ocurrió el pasado 19 de nombre cuando Gabrielle, de 28 años, protagonizó una fuerte caída mientras se encontraba en pleno desfile con su traje de gala y un día antes de la noche de coronación.

Tras el incidente, la Miss fue auxiliada por miembros del equipo de organizadores del evento y posteriormente traslada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

¿Qué se sabe del estado de salud de Miss Jamaica?

A raíz del incidente, la familia de la representante dio a conocer un primer comunicado en el que confirmaron que su estado de salud era complejo y que aún permanecía en cuidados intensivos.

Concurso de Miss Universo en Nonthaburi.
Miss Universo confirmó cómo avanza el estado de salud Miss Jamaica. Foto | Lillian Suwanrumpha.

De acuerdo con el parte que dio el personal médico, Gabrielle tendrá que permanecer en UCI durante siete días, esto con el fin de mantenerla bajo supervisión del personal especializado.

¿Qué dijo Miss Universe sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Por otro lado, la organización, en cabeza de Raúl Rocha, se pronunció para dar a conocer que la joven oftalmóloga de profesión y modelo permanece hospitalizada, sin embargo, durante el comunicado fue claro al mencionar que mantendrán “estricta discreción” respecto a los detalles específicos de estado de salud

El texto que fue compartido en la red social Instagram también afirma que, desde el momento en el que se dio el lamente incidente, se tomaron medidas inmediatas para garantizar la seguridad y bienestar de la candidata.

“Recomendé una serie de acciones preventivas, algunas más allá del protocolo estándar, para garantizar la evaluación, el monitoreo y la supervisión médica más precisos. También se trajo a especialistas médicos adicionales para proporcionar múltiples evaluaciones profesionales y asegurar total claridad con respecto a su condición”, comentó.

Por último, el comunicado especifica que, aunque los últimos días han sido complicados, poco a poco la mujer ha ido recuperándose gracias a la excelente atención médica que ha recibido.

“Hoy, nos complace compartir que el último informe médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”.

