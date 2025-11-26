Paola Jara impactó en redes al mostrar su figura a pocos días de dar a luz

Han pasado exactamente 8 días desde que Paola Jaray Jessi Uribeconfirmaron el nacimiento de su hija Emilia, y desde entonces, la pareja de cantantes se han mantenido en el centro de la conversación, pues la llegada de la nueva integrante a la familia sí que ha generado interés entre los internautas.

¿Cómo luce Paola Jara a tan solo días de haber nacido su hija Emilia?

Como parte del proceso que ha significado dar a luz a su primera hija, la intérprete de música popular reciente capturó nuevamente la atención de sus seguidores, tras mostrar detalles de cómo ha sido la transformación de su cuerpo a tan solo unos días desde que nació Emilia.

"Y así vamos poco a poco en mi recuperación post parto", fueron las palabras que escribió la cantante por medio de sus historias mientras en el video se le puede apreciar grabándose frente a un espejo y presumiendo su estilizada f1gura, la cual, como era de esperarse, impactó en redes, especialmente por el poco tiempo que ha pasado desde que anunció el parto.

¿Qué dijo Paola Jara a pocos días del nacimiento de su hija Emilia?

Además de presumir su definida y armoniosa silueta, Jara también aprovechó para compartir su testimonio sobre cómo se ha sentido en los últimos días, dejando ver que, aunque su nueva faceta como mamá es hermosa, también ha pasado por momentos no tan agradables.

"Estaba que me moría del dolor de la espalda, mejor dicho, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima y empecé mis masajes post parto y ha sido una bendición", comentó la artista colombiana.

Dicho esto, Paola no perdió la oportunidad para decirles a todas aquellas madres que, como ella han enfrentado dolores, para que si tienen la posibilidad de realizarse masajes, no lo piensen dos veces y lo hagan.

Así luce Paola Jara a pocos días de dar a luz. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo nació Emilia la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios, fue el hecho de que la cantante asegura puntualmente que Emilia tiene exactamente 9 días, lo cual indicaría que la pequeña nació un día antes de que ella y Jessi revelaran su nacimiento, es decir, el 18 de este mes.

Lo cierto, es que este nuevo rol de ambos artistas continúa derritiendo corazones entres sus fans, quienes desde entonces no se pierden ningún detalle de lo que ocurre con Jara y Uribe, y por su puesto, con Emilia.