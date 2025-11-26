Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Oscar González, el reconocido chef que preparó a Valentina Taguado para la final de MasterChef

Recientemente, Valentina Taguado reveló el nombre de la persona que estuvo detrás de su entrenamiento para la final de le décima temporada del reality.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Este es el chef que preparó a Valentina Taguado para MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado martes 25 de noviembre se vivió una final de lujo en la cocina más importante del mundo, un capítulo en que las cuatro finalistas demostraron un alto nivel culinario, pero en el que solo una de ellas logró obtener el título de MasterChef y fue Violeta Bergonzi.

¿Quién es el famoso chef que entrenó a Valentina Taguado para la final de MasterChef Celebrity?

A raíz del emocionante episodio, Valentina Taguado, quien se enfrentó a Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta, reveló el nombre del reconocido chef que la preparó no solo a lo largo de su proceso en la competencia, sino también para la final de esta décima temporada.

Se trata de Oscar René González, un chef con una amplia trayectoria y muchos de experiencia en este campo, además, cuenta con varios restaurantes en los que deleita a sus comensales con sus propuestas gastronómicas.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre el chef que la entrenó para la final de MasterChef Celebritu?

La revelación de la locutora sobre el nombre de quien estuvo detrás de su preparación e impecable desempeño en la cocina, ocurrió en medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', espacio en el que le expresó su cariño al chef.

Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló el nombre del chef que la preparó. Foto | Canal RCN.

"Mi chef, el que me entrenó para la final se llama Oscar René González, lo amo, es demasiado buena gente y ,e enseñó muchas cosas, él me dio los platos y yo los repliqué". fueron las palabras de la finalista de MasterChef Celebrity en sus 10 años.

¿Cómo reaccionó el chef de Valentina Taguado tras la final de MasterChef Celebrity 2025?

Frente a lo que se vivió en la final de la décima temporada, González compartió en las últimas horas un emotivo mensaje en el que contó, desde su perspectiva, cómo fue ser parte de esta aventura junto a Valentina, además, de aplaudir no solo su destacada participación en el reality, sino también el ser humano que tuvo el privilegio de conocer.

Valentina Taguado en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Oscar González, el chef que entrenó a Valentina Taguado para la final de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

"Valen, recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me llamaste. Yo ya te veía en redes, ya sentía esa chispa tuya que es imposible ignorar. Pero escucharte… ahí entendí algo más profundo. Siempre he confiado en el feeling, en esa energía que una persona transmite incluso sin estar presente, y tú, en esa primera llamada, me transmitiste una paz...", fueron las palabras del cocinero.

Así mismo, hizo énfasis en el premio que en realidad se llevó Taguado, asegurando que lo que ella logró llevarse es mucho mayor, pues con su gran corazón se ganó la admiración y respeto de millones de colombianos.

