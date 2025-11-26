Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado tomó arriesgada decisión un día antes de la final de MasterChef

Valentina Taguado hizo la inesperada revelación que estuvo relacionada con el menú que presentó en la final de MasterChef Celebrity.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado contó que hubo cambio de planes en la final de MasterChef. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las cuatro mujeres que hizo parte de la final de la décima temporada de MasterChef Celebrity, en las últimas horas rompió el silencio para sincerarse sobre cómo vivió el reciente capítulo en el que Violeta Bergonzilogró convertirse en la ganadora del reality de cocina.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras la final de MasterChef Celebrity 2025?

En medio del programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, la reconocida locutora colombiana reveló, muy orgullosa, el nombre del chef que fue el encargado de prepararla no solo para la final de la competencia, sino también a lo largo de su participación en la cocina más importante del mundo.

"Mi chef, el que me entrenó para la final se llama Oscar René González, lo amo, es demasiado buena gente y me enseñó muchas cosas, él me dio los platos y yo los repliqué", comentó la finalista.

¿Cuál fue el cambio de planes de Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025?

Además de dar a conocer a quien estuvo detrás de su proceso como cocinera, la exparticipante sorprendió al revelar que hubo un cambio en sus planes, pues aunque él fue el encargado de diseñar y proponer su menú para la final, ella no estuvo de acuerdo con la propuesta de postre.

Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Valentina Taguado sobre la final de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

"Él me había dado otro postre y yo le dije no, no me gusta, a mi me gustaría tener esto, y tener esto otro, yo ensayé ese postre una sola vez el día anterior a la final", confesó.

Y aunque tal y como lo señaló solo practicó el postre una sola vez, Valentina deslumbró a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso con su postre, pues en medio de la degustación, los jurados solo tuvieron comentarios positivos por decir, además de elogiar el platillo que, como todo su menú, fue dedicado a su fallecida abuela.

Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló el nombre del chef que la entrenó. Foto | Canal RCN.

Pese a que Valentina no obtuvo la victoria en esta oportunidad, su desempeño y destacada participación es innegable, pues en cada preparación brilló al mostrar propuestas diferentes y arriesgadas, así como sucedió en el capítulo final.

 

