Carolina Sabino se pronunció tras perder en la final de MasterChef Celebrity: "cometí errores"

La final de la décima temporada de MasterChef Celebrity 2025, sigue generando reacciones en redes sociales, especialmente de quienes hicieron parte de este último capítulo en el que se anunció a Violeta Bergonzicomo la nueva ganadora.

¿Qué dijo Carolina Sabino tras no lograr el título de MasterChef en la final?

Una de las voces que recientemente rompió el silencio, fue la de Carolina Sabino, quien a través de redes sociales se pronunció para dar a conocer su punto de vista frente al triunfo de quien fue su compañera y contrincante en la gran final.

"Felicitando a Viole por su triunfo y entendiendo que uno da su 100 hasta donde uno lo logra... cometí errores, pero siento que fue una final digna, lo más hermoso, tener a mi familia ahí, gracias por todos los mensajes bonitos para mis tres príncipes, sobre todo para el chiquitín que sé que lo han amado", fueron las palabras de la actriz por medio de sus historias.

Así mismo, la también cantante, no perdió la oportunidad para enviar un amoroso mensaje de agradecimiento a cada una de las personas que hicieron parte de este proceso, al personal humano que hizo posible que MasterChef llegara a los hogares colombianos, por su puesto, a los chefs, a Claudia Bahamóny a su compañeros en esta experiencia.

Carolina Sabino se pronunció tras la final de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino tras la final de MasterChef Celebrity 2025?

Además de referirse a este capítulo de su vida que acaba de cerrarse, la intérprete colombiana no desaprovechó esta oportunidad para anunciarles a sus seguidores que, de aquí en adelante se vienen nuevos proyectos, por lo que no perdió el espacio para extenderles la invitación para que sigan conectados con todo lo que se viene.

"Los espero en el teatro de jueves a domingo, vamos a estar hasta el 14 de diciembre, esperen Las de Siempre, muy pronto por el Canal RCN y sigan siempre conectados con MasterChef", mencionó.

Por último, Sabino reiteró sus agradecimientos y envió un cariñoso saludo a sus compañeras de final detallando que fue un hermoso momento.

Carolina Sabino rompió el silencio tras la victoria de Violeta Berngonzi en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que en la décima temporada de MasterChef Celebrity se enfrentaron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y por su puesto, Carolina.