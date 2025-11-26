Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Sabino se pronunció tras perder en la final de MasterChef Celebrity: "cometí errores"

Carolina Sabino no dudó en reconocer el triunfo de Violeta Bergonzi expresar sus agradecimientos a quienes la acompañaron a lo largo de este proceso.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carolina Sabino en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Carolina Sabino tras perder en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

La final de la décima temporada de MasterChef Celebrity 2025, sigue generando reacciones en redes sociales, especialmente de quienes hicieron parte de este último capítulo en el que se anunció a Violeta Bergonzicomo la nueva ganadora.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carolina Sabino tras no lograr el título de MasterChef en la final?

Una de las voces que recientemente rompió el silencio, fue la de Carolina Sabino, quien a través de redes sociales se pronunció para dar a conocer su punto de vista frente al triunfo de quien fue su compañera y contrincante en la gran final.

Artículos relacionados

"Felicitando a Viole por su triunfo y entendiendo que uno da su 100 hasta donde uno lo logra... cometí errores, pero siento que fue una final digna, lo más hermoso, tener a mi familia ahí, gracias por todos los mensajes bonitos para mis tres príncipes, sobre todo para el chiquitín que sé que lo han amado", fueron las palabras de la actriz por medio de sus historias.

Artículos relacionados

Así mismo, la también cantante, no perdió la oportunidad para enviar un amoroso mensaje de agradecimiento a cada una de las personas que hicieron parte de este proceso, al personal humano que hizo posible que MasterChef llegara a los hogares colombianos, por su puesto, a los chefs, a Claudia Bahamóny a su compañeros en esta experiencia.

Carolina Sabino en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Carolina Sabino se pronunció tras la final de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino tras la final de MasterChef Celebrity 2025?

Además de referirse a este capítulo de su vida que acaba de cerrarse, la intérprete colombiana no desaprovechó esta oportunidad para anunciarles a sus seguidores que, de aquí en adelante se vienen nuevos proyectos, por lo que no perdió el espacio para extenderles la invitación para que sigan conectados con todo lo que se viene.

"Los espero en el teatro de jueves a domingo, vamos a estar hasta el 14 de diciembre, esperen Las de Siempre, muy pronto por el Canal RCN y sigan siempre conectados con MasterChef", mencionó.

Por último, Sabino reiteró sus agradecimientos y envió un cariñoso saludo a sus compañeras de final detallando que fue un hermoso momento.

Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Carolina Sabino rompió el silencio tras la victoria de Violeta Berngonzi en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que en la décima temporada de MasterChef Celebrity se enfrentaron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y por su puesto, Carolina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi presumió el romántico gesto de su esposo tras su victoria en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi, MasterChef Celebrity 2025, compartió detalles del gesto de Hernando Luque en sus redes sociales.

Tatan Mejía responde a críticas sobre su hija Tatán Mejía

El ingenioso truco de Tatán Mejía para comunicar en cuánto está su “batería social”

Tatán Mejía sorprendió en redes al revelar el curioso sistema que usa para mostrar su “batería social” en eventos y evitar tensiones con Maleja Restrepo.

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio entregó regalos de navidad y recorrió los murales de Pereira

La llegada de Yeferson Cossio a La Ferro despertó emoción en Pereira: su recorrido, su conexión con el barrio y el impulso que dio al proyecto cultural.

Lo más superlike

Aida Cortés sorprendió con nueva faceta Influencers

Aida Cortés reaparece y sorprende con nueva faceta musical: así suena su primer álbum

Aida Cortés tomó por sorpresa a sus seguidores tras mostrar “Sabor Latino", el proyecto en el que llevaba más de un año trabajando.

Salió a la luz última publicación de Mayerly Díaz Talento nacional

Salió a la luz el último mensaje de la cantante de música popular, Mayerly Díaz, antes de su muerte

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn