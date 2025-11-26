Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi presumió el romántico gesto de su esposo tras su victoria en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi, MasterChef Celebrity 2025, compartió detalles del gesto de Hernando Luque en sus redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi presumió romántico regalo de su esposo tras ganar MasterChef Celebrity 2025. Foto Canal RCN.

Violeta Bergonzi, quien se convirtió en la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity, recientemente sorprendió en redes sociales al revelar el romántico regalo que recibió de Hernando Luque, su esposo, por motivo de su victoria en la cocina más importante del mundo.

¿Qué recibió Violeta Bergonzi de su esposo tras ganar MasterChef Celebrity 2025?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, compartió una llamativa fotografía en la que dio a conocer detalles del encantador obsequio que vino acompañado de una corta pero sentida dedicatoria.

"Amor de mi vida, Colombia entera vio lo que yo veo todos los días, tu talento, tu disciplina y tu corazón, felicitaciones por ganar MasterChef Celebrity, mi campeona", fueron las palabras del esposo de Bergonzi.

¿Quién fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Así mismo, Luque no perdió la oportunidad para reiterarle todo su amor a la ganadora de esta décima temporada, haciendo énfasis en que las rosas apenas son un detalle que no se comparan frente a la mujer "extraordinaria" que es su esposa, dejando claro además que siempre será su fan #1, "Te amo Violeta Bergonzi", agregó.

Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Esposo de Violeta Bergonzi sorprendió a la presentadora con romántico regalo. Foto | Canal RCN.

Y es que, a lo largo de su destacada participación en MasterChef Celebrity, la presentadora fue insistente en el apoyo que a diario recibió de su esposo mientras ella no estaba presente en el hogar, además de exaltar en repetidas ocasiones sus virtudes y su amor hacia él, siendo hombre incondicional, respetuoso y amoroso.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras convertirse en la ganadora de MasterChef Celebrity?

Tras su triunfo en la cocina más importante del mundo, la nueva MasterChef se mostró emocionada de poder alcanzar ese objetivo que por mucho tiempo persiguió y, que con esfuerzo y constancia, al fin logró.

Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi fue sorprendida por su esposo con encantador regalo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Bergonzi aseguró que su victoria además de ser el resultado de su dedicación, también fue algo que "manifestó" y por lo que claramente trabajó hasta conseguir.

Violeta, quien se caracterizó por ser una de las más brillantes, carismáticas y extrovertidas de esta temporada, hoy ostenta el título de MasterChef y con él se suma a un grupo de celebridades que también conquistaron el paladar de los chefs y el corazón de millones de colombianos.

