Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

La Sustituta llegará a las noches del Canal RCN con una historia de suspenso y conflictos familiares. En un video difundido por el medio, el elenco contó qué significó interpretar a sus personajes y cómo enfrentaron las dificultades de mantener la continuidad dramática sin llevar a casa lo que ocurre en la ficción.

¿Cuál fue el reto principal para cada actor en La Sustituta?

Geraldine Zivic, quien interpreta a Victoria Urquijo, señaló que uno de sus mayores desafíos fue aprender a activar y desactivar sus emociones. Aunque aprendió a dejar el personaje en el set, afirmó que en algunas escenas le costó volver a su estado normal. En esos momentos, recurre a salir, respirar e hidratarse adecuadamente.

Para Andrés Suárez, interprete de Diego Urquijo, este proyecto ha sido el más exigente de su carrera. Señaló que las escenas no solo le exigieron emocionalidad, sino también un esfuerzo físico constante. Eso lo llevó a sostener un ritmo de trabajo diferente al que estaba acostumbrado y a buscar nuevas formas de interpretar al personaje.

Luis Eduardo Arango, en el papel de Javier Troncoso, compartió que su reto estuvo en darle al personaje una vida interior clara. Explicó que esa construcción ayuda a que el público entienda por qué actúa de cierta manera, más allá de lo que se ve o se escucha en diálogo, y que esa coherencia es clave para que la historia avance con sentido.

El elenco de La Sustituta reveló detalles de su preparación / (Fotos del Canal RCN)

En el caso de Nino Velandia, quien da vida a Lucas Buelvas, la dificultad llegó por la diferencia entre él y su personaje. Comentó que Lucas piensa de manera distinta, y que eso lo obligó a detenerse en cada reacción y cada decisión para no interpretar desde su propia visión, sino desde la lógica del personaje.

Silvia de Dios, interprete de Hilda, explicó que las escenas de confrontación con Victoria le exigían un manejo especial. Comentó que debía medir sus respuestas y no aumentar la intensidad más allá de lo necesario, buscando que el intercambio se mantuviera en el punto justo para no romper la dinámica con su compañera.

¿Qué dijeron los actores de La Sustituta sobre su proceso emocional?

El elenco coincidió en que la clave está en la preparación y la desconexión consciente. Algunos actores optan por técnicas de respiración, pausas breves o cambios de enfoque para evitar prolongar emociones que corresponden al personaje. Estos métodos se usan en producciones con escenas intensas grabadas en ciclos cortos.

Geraldine Zivic explicó que la actuación no consiste en “abrir” las emociones y dejarlas salir sin control. Indicó que se trata de un proceso en el que cuerpo y mente deben alinearse, y que una vez finalizada la escena, el objetivo es separarse del estado emocional para continuar el trabajo sin cargar con lo interpretado.

¿Cuándo y dónde se estrenará La Sustituta?

La Sustituta llegará a la televisión colombiana el 26 de noviembre a las 8:00 p.m., a través del Canal RCN. Los espectadores podrán seguir esta producción de suspenso que promete mantener la tensión con su trama y personajes en cada episodio.

La Sustituta: gran estreno el miércoles 26 de noviembre, a las 8:00 p. m./ (Foto del Canal RCN)

La serie invitará a los televidentes a seguir cada giro de sus protagonistas y a descubrir cómo se construyen los conflictos que mueven la historia. Quienes se conecten podrán observar cómo las decisiones de los personajes impactan a su entorno y qué caminos eligen para enfrentar las consecuencias.