Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Chimá rompe el silenció y habla acerca del despido de trabajadora embarazada: “Sí, es cierto”

Luisa Chimá explicó el despido de una trabajadora embarazada, detallando causas y cómo se actuó conforme a la ley.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Luisa Chimá habla acerca del despido de trabajadora embarazada
Luisa Chimá despidió a trabajadora embarazada / (Foto de Freepik)

La empresaria colombiana Luisa Chimá respondió a la polémica generada en redes sociales tras el despido de una trabajadora embarazada, aclarando la razón de esta decisión y explicando de qué manera procedieron conforme a la ley.

Artículos relacionados

¿Qué polémica protagoniza Luisa Chimá en redes sociales?

La controversia comenzó cuando la exempleada difundió un video asegurando que su contrato había sido terminado mientras ya estaba gestando. Esto provocó un amplio debate entre internautas sobre el trato a las trabajadoras embarazadas en la compañía.

La mujer, identificada como Vanessa en TikTok, explicó que el propósito de su video no es solo compartir su experiencia personal, sino que lo que a ella le causó dolor, pueda servir de aprendizaje para otras personas que atraviesen situaciones similares. De esta manera, invitó a reflexionar y generar conciencia sobre el tema abordado.

Qué ironico, ¿no?, una empresa que habla sobre el empoderamiento, los valores, el apoyo a la mujer, pero no los aplica de puertas hacia adentro, destacó.

¿Qué polémica protagoniza Luisa Chimá en redes sociales?
Luisa Chimá da su versión de los hechos tras polémica en redes / (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo actuó la trabajadora tras ser despedida por Luisa Chimá?

Una vez que la colaboradora informó su embarazo, interpuso una acción de tutela solicitando que se hiciera justicia tras la situación. La juez encargada del caso ordenó que la empresa procediera a su reincorporación, cumpliendo con lo dispuesto legalmente.

¿Cómo actuó la trabajadora tras ser despedida por Luisa Chimá?
La trabajadora de Luisa Chimá interpuso una acción de tutela / (Foto de Freepik)

Ante lo sucedido, Luisa Chimá asegura que cumplieron con lo estipulado por la juez, garantizando que la trabajadora recibió todos los permisos y beneficios que la ley otorga durante el embarazo, incluyendo acompañamiento y seguimiento por parte de la compañía.

Artículos relacionados

¿Cómo explicó Luisa Chimá la actuación de la empresa?

La empresaria confirmó que la trabajadora fue despedida, pero aclaró que la empresa desconocía el embarazo en ese momento. Según explicó la empresaria, la decisión del despido obedeció a un bajo desempeño laboral y fue comunicado en un momento en el que la empresa “no había recibido ninguna notificación de embarazo”.

Destacó que, al pedir los soportes que validaran el estado de embarazo, la empleada afirmó que no los tenía y que únicamente contaba con una prueba de maternidad cuya fecha era posterior a la finalización del contrato.

“Ayer apareció un video diciendo que en mi empresa despedimos a una mujer embarazada. Y sí, es cierto, la despedimos. En este caso, cuando se tomó la decisión de terminar su contrato, en la empresa no teníamos conocimiento de su estado de embarazo”, afirmó.

Chimá enfatizó que la empresa cumplió con la orden judicial y destacó que, en la política de la compañía, las trabajadoras embarazadas reciben respeto, cuidado y todas las garantías legales. Además, señaló que este caso no refleja el trato habitual en la empresa, donde brindan acompañamiento a numerosas madres durante su embarazo.

Aunque la situación puso en debate las prácticas laborales y el cumplimiento de la ley en estos casos, la empresaria aseguró que su compañía mantiene procedimientos claros y respeta los derechos de las trabajadoras embarazadas, cumpliendo con las disposiciones legales y garantizando un entorno de trabajo justo y seguro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres. Influencers

Ignacio Baladán revela los errores que ha cometido como papá primerizo y sorprende a sus seguidores

Ignacio Baladán sorprendió al revelar los errores más comunes que ha cometido como papá primerizo, un testimonio sincero que se volvió tendencia en redes.

Murió amigo de Lionel Messi Lionel Messi

Falleció ser querido de Lionel Messi: el futbolista lo despidió con desgarrador mensaje

El futbolista Lionel Messi se mostró devastado por el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida y carrera deportiva.

Paola Jara revela la etapa soñada que quiere vivir con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara expresó su emoción por la encantadora etapa que sueña vivir con su hija Emilia

Paola Jara se mostró emocionada por la hermosa etapa que espera vivir junto a su hija Emilia cuando esté un poco más grande.

Lo más superlike

Michelle Rouillard revive su eliminación. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard revive su eliminación de MasterChef en ¿Qué hay pa’ dañar?: "Pasé una noche terrible"

Michelle Rouillard recordó el difícil reto que la sacó de MasterChef Celebrity y confesó el impacto físico y emocional que vivió.

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025 logró la transmisión más vista de la historia, ¿cuánto marcó?

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud. Manuel Turizo

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud

Cazzu frena preguntas sobre Nodal y deja clara su postura Cazzu

Cazzu se molesta por pregunta sobre Nodal y Belinda: “tenemos más en común”

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados