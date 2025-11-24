Luisa Chimá rompe el silenció y habla acerca del despido de trabajadora embarazada: “Sí, es cierto”

La empresaria colombiana Luisa Chimá respondió a la polémica generada en redes sociales tras el despido de una trabajadora embarazada, aclarando la razón de esta decisión y explicando de qué manera procedieron conforme a la ley.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Qué polémica protagoniza Luisa Chimá en redes sociales?

La controversia comenzó cuando la exempleada difundió un video asegurando que su contrato había sido terminado mientras ya estaba gestando. Esto provocó un amplio debate entre internautas sobre el trato a las trabajadoras embarazadas en la compañía.

La mujer, identificada como Vanessa en TikTok, explicó que el propósito de su video no es solo compartir su experiencia personal, sino que lo que a ella le causó dolor, pueda servir de aprendizaje para otras personas que atraviesen situaciones similares. De esta manera, invitó a reflexionar y generar conciencia sobre el tema abordado.

Qué ironico, ¿no?, una empresa que habla sobre el empoderamiento, los valores, el apoyo a la mujer, pero no los aplica de puertas hacia adentro, destacó.

Luisa Chimá da su versión de los hechos tras polémica en redes / (Foto de Freepik)

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

¿Cómo actuó la trabajadora tras ser despedida por Luisa Chimá?

Una vez que la colaboradora informó su embarazo, interpuso una acción de tutela solicitando que se hiciera justicia tras la situación. La juez encargada del caso ordenó que la empresa procediera a su reincorporación, cumpliendo con lo dispuesto legalmente.

La trabajadora de Luisa Chimá interpuso una acción de tutela / (Foto de Freepik)

Ante lo sucedido, Luisa Chimá asegura que cumplieron con lo estipulado por la juez, garantizando que la trabajadora recibió todos los permisos y beneficios que la ley otorga durante el embarazo, incluyendo acompañamiento y seguimiento por parte de la compañía.

Artículos relacionados Miss Universo Así lucía Fátima Bosch en su infancia: Miss Universo 2025 compartió fotos que sorprendieron a muchos

¿Cómo explicó Luisa Chimá la actuación de la empresa?

La empresaria confirmó que la trabajadora fue despedida, pero aclaró que la empresa desconocía el embarazo en ese momento. Según explicó la empresaria, la decisión del despido obedeció a un bajo desempeño laboral y fue comunicado en un momento en el que la empresa “no había recibido ninguna notificación de embarazo”.

Destacó que, al pedir los soportes que validaran el estado de embarazo, la empleada afirmó que no los tenía y que únicamente contaba con una prueba de maternidad cuya fecha era posterior a la finalización del contrato.

“Ayer apareció un video diciendo que en mi empresa despedimos a una mujer embarazada. Y sí, es cierto, la despedimos. En este caso, cuando se tomó la decisión de terminar su contrato, en la empresa no teníamos conocimiento de su estado de embarazo”, afirmó.

Chimá enfatizó que la empresa cumplió con la orden judicial y destacó que, en la política de la compañía, las trabajadoras embarazadas reciben respeto, cuidado y todas las garantías legales. Además, señaló que este caso no refleja el trato habitual en la empresa, donde brindan acompañamiento a numerosas madres durante su embarazo.

Aunque la situación puso en debate las prácticas laborales y el cumplimiento de la ley en estos casos, la empresaria aseguró que su compañía mantiene procedimientos claros y respeta los derechos de las trabajadoras embarazadas, cumpliendo con las disposiciones legales y garantizando un entorno de trabajo justo y seguro.