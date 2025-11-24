El agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, lanza fuerte indirecta: "Que te perdone Dios"

La historia entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha estado marcada por la exposición pública, desde los momentos de su unión hasta las diferencias que terminaron en ruptura.

El nacimiento de su hijo Emiliano en julio de 2025 parecía consolidar la relación, pero poco después comenzaron los mensajes y las acusaciones que confirmaron que la pareja había tomado caminos distintos.

¿Cuál fue la indirecta de Juan David Tejada para Aida Victoria Merlano?

El agropecuario compartió en su cuenta de TikTok un video que rápidamente se viralizó.

En él aparece brindando y cantando una canción de despecho cuya letra habla de un hombre que no puede perdonar el daño que le hizo una mujer y que será Dios quien tenga que hacerlo.

Para muchos seguidores, el gesto fue una clara indirecta hacia Aida Victoria, avivando las especulaciones semanas después de la ruptura.

“A veces es mejor ser un hombre prudente, no dar detalles y pedir que te perdone Dios”, escribió Juan David Tejada en su publicación.

Aunque ambos han sido vistos en compañía de otras personas, ninguno ha confirmado una nueva relación.

Emiliano sigue siendo el vínculo más fuerte entre ellos. Sin embargo, han sido las diferencias personales y las publicaciones en redes las que han mantenido la tensión y la expectativa viva.

Algunos seguidores señalaron que la actitud de Tejada reflejaba resentimiento, mientras otros lo interpretaron como una manera de cerrar ciclos.

La publicación de Juan David Tejada abrió de nuevo el capítulo sobre su vida personal.

El tono del mensaje y la elección de la canción fueron vistos como señales de que las heridas de la ruptura con Aida Victoria Merlano aún no cicatrizan del todo.

¿Qué publicó Juan David Tejada junto a su hijo Emiliano?

Hace apenas dos días, Juan David Tejada compartió una fotografía en la que aparece alimentando con tetero a su hijo Emiliano.

La imagen fue interpretada por sus seguidores como una muestra clara de que, más allá de las diferencias con Aida Victoria Merlano, él busca mantenerse presente en la vida del pequeño.