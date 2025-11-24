Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, lanza fuerte indirecta: "Que te perdone Dios"

El agropecuario revolucionó las redes con una indirecta musical que muchos interpretan como un mensaje para Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ex de Aida Victoria Merlano aviva las redes.
Expareja de Aida Victoria Merlano, lanza indirecta con canción de despecho. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

La historia entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha estado marcada por la exposición pública, desde los momentos de su unión hasta las diferencias que terminaron en ruptura.

Juan David Tejada lanza indirecta que muchos consideran es para Aida.
Juan David Tejada desata una ola de reacciones por su indirecta en redes sociales. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

Artículos relacionados

El nacimiento de su hijo Emiliano en julio de 2025 parecía consolidar la relación, pero poco después comenzaron los mensajes y las acusaciones que confirmaron que la pareja había tomado caminos distintos.

¿Cuál fue la indirecta de Juan David Tejada para Aida Victoria Merlano?

El agropecuario compartió en su cuenta de TikTok un video que rápidamente se viralizó.

En él aparece brindando y cantando una canción de despecho cuya letra habla de un hombre que no puede perdonar el daño que le hizo una mujer y que será Dios quien tenga que hacerlo.

Para muchos seguidores, el gesto fue una clara indirecta hacia Aida Victoria, avivando las especulaciones semanas después de la ruptura.

“A veces es mejor ser un hombre prudente, no dar detalles y pedir que te perdone Dios”, escribió Juan David Tejada en su publicación.

Aunque ambos han sido vistos en compañía de otras personas, ninguno ha confirmado una nueva relación.

Emiliano sigue siendo el vínculo más fuerte entre ellos. Sin embargo, han sido las diferencias personales y las publicaciones en redes las que han mantenido la tensión y la expectativa viva.

Artículos relacionados

Algunos seguidores señalaron que la actitud de Tejada reflejaba resentimiento, mientras otros lo interpretaron como una manera de cerrar ciclos.

La publicación de Juan David Tejada abrió de nuevo el capítulo sobre su vida personal.

El tono del mensaje y la elección de la canción fueron vistos como señales de que las heridas de la ruptura con Aida Victoria Merlano aún no cicatrizan del todo.

Artículos relacionados

¿Qué publicó Juan David Tejada junto a su hijo Emiliano?

Hace apenas dos días, Juan David Tejada compartió una fotografía en la que aparece alimentando con tetero a su hijo Emiliano.

La imagen fue interpretada por sus seguidores como una muestra clara de que, más allá de las diferencias con Aida Victoria Merlano, él busca mantenerse presente en la vida del pequeño.

Juan David Tejada, causa revuelo entre sus seguidores.
Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se convirtieron en papás de Emiliano en julio de 2025. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres. Influencers

Ignacio Baladán revela los errores que ha cometido como papá primerizo y sorprende a sus seguidores

Ignacio Baladán sorprendió al revelar los errores más comunes que ha cometido como papá primerizo, un testimonio sincero que se volvió tendencia en redes.

Murió amigo de Lionel Messi Lionel Messi

Falleció ser querido de Lionel Messi: el futbolista lo despidió con desgarrador mensaje

El futbolista Lionel Messi se mostró devastado por el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida y carrera deportiva.

Paola Jara revela la etapa soñada que quiere vivir con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara expresó su emoción por la encantadora etapa que sueña vivir con su hija Emilia

Paola Jara se mostró emocionada por la hermosa etapa que espera vivir junto a su hija Emilia cuando esté un poco más grande.

Lo más superlike

Michelle Rouillard revive su eliminación. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard revive su eliminación de MasterChef en ¿Qué hay pa’ dañar?: "Pasé una noche terrible"

Michelle Rouillard recordó el difícil reto que la sacó de MasterChef Celebrity y confesó el impacto físico y emocional que vivió.

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025 logró la transmisión más vista de la historia, ¿cuánto marcó?

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud. Manuel Turizo

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud

Cazzu frena preguntas sobre Nodal y deja clara su postura Cazzu

Cazzu se molesta por pregunta sobre Nodal y Belinda: “tenemos más en común”

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados