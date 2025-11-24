Así es la increíble transformación de la mansión de Taylor Swift para su boda con Travis Kelce

Luego de varios rumores y especulaciones, se revelaron detalles sobre el esperado matrimonio entre la cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Rhode Island?

La boda de Swift y Kelce comienza a tomar forma con la transformación de la mansión de la cantante en Watch Hill, Rhode Island, un escenario lleno de detalles cuidadosamente planeados.

La propiedad, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en pleno proceso de adaptación para acoger la ceremonia en la que promete combinar lujo y cercanía para los invitados que tendrá la boda.

La pareja había considerado celebrar su boda en Italia, pero finalmente eligieron la residencia de Swift por la libertad que ofrece para personalizar cada aspecto del evento.

Según medios locales, Taylor busca que cada rincón de su hogar refleje un ambiente romántico y visualmente impactante, según se filtró el paisajismo y la decoración estarán inspirados en motivos florales.

Así se transforma la mansión de Taylor Swift para su boda (Foto: AFP)

¿Qué planes florales y decorativos prepara Taylor Swift para su boda?

El paisajismo de la boda de Taylor Swift está recibiendo una inversión cercana a 1.2 millones de dólares, destinada a jardineros especializados, diseñadores botánicos y medidas de seguridad para mantener todo en secreto.

El proyecto incluye la creación de un nuevo jardín, concebido como el corazón del evento, con rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías en tonos blancos, rosados, púrpuras y rojizos.

Las flores no solo decorarán el jardín, sino también carpas, pasillos y zonas de recepción.

Además, Taylor habría planeado obsequiar a sus amigas invitadas ramos de rosas eternas rojas, un gesto simbólico de los vínculos afectivos y la nueva etapa que inicia con Travis Kelce.

El círculo cercano de la cantante también será protagonista: Selena Gomez y Gigi Hadid fueron confirmadas como damas de honor quienes acompañaran a la novia en todo momento.

Según se conoció el deseo de Taylor Swift es estar no solo rodeada de amigos y familiares en lo que compartirán en los preparativos, pero también habrá celebraciones previas al gran evento final y viajes asociados a la boda.