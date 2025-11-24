James Rodríguez encantó con llamativas fotos de sus lujosas vacaciones junto a sus hijos

El reconocido futbolista colombiano James Rodríguez sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir fotos y videos de sus reciente vacaciones en compañía de sus pequeños hijos Salomé Rodríguez, y Samuel.

¿Cómo fueron las vacaciones de James Rodríguez junto a sus hijos?

Quienes siguen de cerca la vida del futbolista James Rodríguez saben que el deportista suele pasar las vacaciones de verano y fin de año con sus dos hijos: Salomé, producto de su relación con Daniela Ospina, y Samuel, a quien tuvo por medio de vientre alquilado, y esta no fue la excepción.

En esta ocasión Rodríguez dejó ver por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que disfrutó con los menores de un merecido descanso en un paradisiaco destino donde el mar cristalino fue el protagonista. Sin embargo, se desconoce el lugar exacto, pues no dio mayores detalles sobre este aspecto.

En las instantáneas se ve a sus hijos recién salidos del agua, al igual que el deportista, ya que los tres llevaban el cabello completamente mojado y desorganizado. También habrían disfrutado de un paseo en kayak a lo largo del mar.

Lo cierto es que todo apunta a que James y sus hijos pasaron unos días tranquilos y divertidos; el futbolista aprovechó el tiempo libre para compartir con los menores antes de retomar sus compromisos.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las vacaciones de James Rodríguez y sus hijos?

Las fotos más recientes de las vacaciones de James Rodríguez junto a sus hijos no pasaron inadvertidas en redes. Desde que el futbolista compartió las imágenes, los internautas empezaron a dejar todo tipo de mensajes:

“Mi novio y mis hijastros”, “Padre e hijo como debe ser, ÍDOLO”, “James mi 10, mi capitán, eres mi jugador favorito, porfa no te vayas de la selección jamás”, “El goat merece vacaciones. Te amo James, eres el mejor”.

Por lo pronto el jugador no ha compartido más detalles de estas vacaciones, por lo que sus seguidores continúan a la expectativa sobre esta nueva aventura del deportista y sus hijos.