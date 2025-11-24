Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

James Rodríguez encantó con llamativas fotos de sus lujosas vacaciones junto a sus hijos

James Rodríguez volvió a levarse las miradas en redes al compartir una serie de fotos de sus lujosas vacaciones junto a sus hijos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
James Rodríguez deslumbra al mostrar cómo disfruta sus lujosas vacaciones en familia
James Rodríguez sorprende con fotos de sus lujosas vacaciones junto a sus hijos. (Foto AFP: Raúl Arboleda).

El reconocido futbolista colombiano James Rodríguez sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir fotos y videos de sus reciente vacaciones en compañía de sus pequeños hijos Salomé Rodríguez, y Samuel.

Artículos relacionados

¿Cómo fueron las vacaciones de James Rodríguez junto a sus hijos?

Quienes siguen de cerca la vida del futbolista James Rodríguez saben que el deportista suele pasar las vacaciones de verano y fin de año con sus dos hijos: Salomé, producto de su relación con Daniela Ospina, y Samuel, a quien tuvo por medio de vientre alquilado, y esta no fue la excepción.

En esta ocasión Rodríguez dejó ver por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que disfrutó con los menores de un merecido descanso en un paradisiaco destino donde el mar cristalino fue el protagonista. Sin embargo, se desconoce el lugar exacto, pues no dio mayores detalles sobre este aspecto.

Artículos relacionados

En las instantáneas se ve a sus hijos recién salidos del agua, al igual que el deportista, ya que los tres llevaban el cabello completamente mojado y desorganizado. También habrían disfrutado de un paseo en kayak a lo largo del mar.

Lo cierto es que todo apunta a que James y sus hijos pasaron unos días tranquilos y divertidos; el futbolista aprovechó el tiempo libre para compartir con los menores antes de retomar sus compromisos.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las vacaciones de James Rodríguez y sus hijos?

Las fotos más recientes de las vacaciones de James Rodríguez junto a sus hijos no pasaron inadvertidas en redes. Desde que el futbolista compartió las imágenes, los internautas empezaron a dejar todo tipo de mensajes:

Artículos relacionados

“Mi novio y mis hijastros”, “Padre e hijo como debe ser, ÍDOLO”, “James mi 10, mi capitán, eres mi jugador favorito, porfa no te vayas de la selección jamás”, “El goat merece vacaciones. Te amo James, eres el mejor”.

Por lo pronto el jugador no ha compartido más detalles de estas vacaciones, por lo que sus seguidores continúan a la expectativa sobre esta nueva aventura del deportista y sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos contaron cómo recibieron la noticia del embarazo y qué los marcó en sus primeros pasos como padres. Influencers

Ignacio Baladán revela los errores que ha cometido como papá primerizo y sorprende a sus seguidores

Ignacio Baladán sorprendió al revelar los errores más comunes que ha cometido como papá primerizo, un testimonio sincero que se volvió tendencia en redes.

Murió amigo de Lionel Messi Lionel Messi

Falleció ser querido de Lionel Messi: el futbolista lo despidió con desgarrador mensaje

El futbolista Lionel Messi se mostró devastado por el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida y carrera deportiva.

Paola Jara revela la etapa soñada que quiere vivir con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara expresó su emoción por la encantadora etapa que sueña vivir con su hija Emilia

Paola Jara se mostró emocionada por la hermosa etapa que espera vivir junto a su hija Emilia cuando esté un poco más grande.

Lo más superlike

Michelle Rouillard revive su eliminación. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard revive su eliminación de MasterChef en ¿Qué hay pa’ dañar?: "Pasé una noche terrible"

Michelle Rouillard recordó el difícil reto que la sacó de MasterChef Celebrity y confesó el impacto físico y emocional que vivió.

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025 logró la transmisión más vista de la historia, ¿cuánto marcó?

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud. Manuel Turizo

Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud

Cazzu frena preguntas sobre Nodal y deja clara su postura Cazzu

Cazzu se molesta por pregunta sobre Nodal y Belinda: “tenemos más en común”

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados