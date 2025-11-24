Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió Jimmy Cliff, una de las leyendas del reggae sus 81 años: así se confirmó la noticia

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de una de sus máximas leyendas del reggae a sus 81 años.

Murió Jimmy Cliff, una de las leyendas del reggae sus 81 años: así se confirmó la noticia
¿Cuándo falleció la leyenda del reggae Jimmy Cliff? | Fotos: AFP: Jason Davis y Freepik

En la mañana de este 24 de noviembre, se confirmó la muerte de uno de los máximos exponentes del reggae a nivel internacional, quien es Jimmy Cliff a sus 81 años, quien se destacó por dejar un importante legado en el género del reggae.

Además, la noticia ha dejado un profundo por parte de sus seguidores y allegados, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por ser un gran representante artístico de su país natal, Jamaica.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del vocalista Jimmy Cliff?

A través de un comunicado oficial compartido por parte de Latifa Chambers, la esposa de Jimmy Cliff, en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 90 mil seguidores, expresó las siguientes palabras:

“Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecido por su familia, amigos, compañeros, artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él”, agregó Latifa Chambers.

Sin duda, las palabras de la esposa de Jimmy han dejado un profundo vacío por parte de los seguidores de Jimmy al ser uno de los máximos representantes del reggae jamaiquino en diferentes partes del mundo. También, agradeció al especialista que acompañó al cantante hasta su último momento:

Murió Jimmy Cliff, una de las leyendas del reggae sus 81 años: así se confirmó la noticia
¿Cómo se confirmó la causa de la muerte de Jimmy Cliff? | AFP: Jason Davis

“También quería dar las gracias al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad durante estos tiempos difíciles. Nos vemos Leyenda”, señaló su esposa.

Según el comunicado compartido por la esposa del compositor, se evidencia que en las últimas semanas Jimmy atravesó por varias complicaciones de salud, en especial por los problemas pulmonares que enfrentó.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Jimmy Cliff en la música?

Desde luego, Jimmy Cliff recibió a lo largo de su vida varias estatuillas por destacarse en su innovación, versatilidad y creatividad. Entre los premios más importantes que recibió a lo largo de su amplia trayectoria profesional están: dos Grammy por el mejor álbum musical ’Rebirth’ y ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Murió Jimmy Cliff, una de las leyendas del reggae sus 81 años: así se confirmó la noticia
¿Cuál fue el importante legado musical que dejó Jimmy Cliff en el reggae? | AFP: Jason Davis

Entre tanto, varios de los seguidores de Jimmy lo han admirado al ser uno de los máximos del reggae como Bob Marley, en especial, por el éxito que recibió por varias de sus melodías como: ‘Many Rivers to Cross’, ‘Vietnam’, ‘Rebel In Me’, ‘Reggae Night’ y ‘Now and Forever’.

Por el momento, Jimmy no solo deja un importante legado en el género del reggae jamaiquino, sino que también por cautivar con su gran habilidad en el campo artístico.

