El curioso momento que Camilo captó y que hizo a sus fans pedirle revivir su boda con Evaluna

Camilo grabó sin querer una boda y sus fans reaccionaron pidiéndole que se casé de nuevo con Evaluna.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Camilo grabó sin querer una boda y los fans no dejan de pedirle casarse otra vez con Evaluna
Camilo pasó corriendo y grabó una boda sin darse cuenta; fans piden que se case otra vez. (Foto: AFP)

El cantante colombiano Camilo Echeverry protagonizó una curiosa escena que rápidamente se volvió tema de conversación en redes.

¿Cuál fue el curioso momento que captó Camilo Echeverry?

Mientras disfrutaba de una rutina de ejercicio cerca del mar, el artista terminó grabando, sin planearlo, el instante más especial de una pareja de recién casados.

La pareja posaba para sus fotos de boda, sobre un puente justo al lado del mar, completamente concentrada en su sesión, cuando Camilo pasó corriendo justo detrás de ellos.

Ninguno se percató de su presencia, ni del icónico momento que el artista estaba capturando desde su celular.

Camilo grabó sin querer una boda y los fans no dejan de pedirle casarse otra vez con Evaluna
Camilo pasó corriendo y grabó una boda sin darse cuenta; fans piden que se case otra vez. (Foto: AFP)

Más tarde, el cantante compartió el clip en redes sociales acompañado del mensaje:

“Primera Navidad juntos”, haciendo referencia al amor recién estrenado de los protagonistas del video.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Imagínate que Camilo pase a tu lado, de paso te grabe… ¡y no darte cuenta!”, comentaron varios usuarios, sorprendidos y divertidos con la situación.

El video, que ya acumula miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, no solo sorprendió por el momento de la boda de la pareja, sino que además dejó ver a varios usuarios pidiéndole a Camilo que se casara de nuevo con Evaluna.

“Cásate de nuevo con Eva” o “¿Será que están aquí ya dándose cuenta los casados?, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Por qué le piden a Camilo que se case de nuevo con Evaluna?

Luego del video que compartió Camilo, y tras los mensajes de los fans, cabe recordar que la pareja siempre se ha mostrado estable y en según lo que muestra son muy románticos.

Por esta razón la fanaticada de Camilo le pide que reavive este momento, en 2014 comenzó su historia de amor, cuando se conocieron en un evento comercial en Colombia.

Al año siguiente, tras terminar sus relaciones, Evaluna lo contactó por Twitter, y luego de chatear mucho, comenzaron su relación formal en 2015. Camilo y Evaluna se casaron el 8 de febrero de 2020 en una ceremonia en Miami.

Posteriormente, han renovado sus votos en dos ocasiones: la primera vez en un evento privado en octubre de 2020 y la segunda vez en febrero de 2025 en Antigua, Guatemala, para celebrar sus cinco años de matrimonio.

La próxima revelación de votos se podría antes de finalizar este año, pues cumplen 10 años de relación.

Camilo grabó sin querer una boda y los fans no dejan de pedirle casarse otra vez con Evaluna
Camilo pasó corriendo y grabó una boda sin darse cuenta; fans piden que se case otra vez. (Foto: AFP)
