Westcol protagonizó polémica en importante concierto tras gesto de su equipo de seguridad con los fans

El pasado 22 de noviembre, el reguetonero paisa Blessdreunió a más de 55 mil personas en el estadio Vive Claro de Bogotá, consolidando su poder de convocatoria y marcando un hito en su carrera.

Westcol hizo su aparición como DJ en el concierto de Blessd. (Foto de Blessd Franck Fife/AFP) (Foto de Westcol Tommaso Boddi/AFP)

La noche estuvo cargada de sorpresas, invitados especiales y momentos emotivos, como el gesto de regalar una casa a una fanática escogida al azar por el cantante.

Blessd presentó un show de más de dos horas en el que repasó sus éxitos y dio espacio a colaboraciones que marcaron la noche.

¿Cuáles fueron los artistas invitados en el concierto de Blessd en Bogotá?

Entre los invitados estuvo Nanpa Básico, además de los integrantes de Los “ExtraditaBlessd”, el colectivo con el que Blessd lanzó recientemente su nuevo álbum y uno de sus referentes, el rapero y productor Crudo Means Raw.

¿Cómo fue el ingreso de Westcol al concierto de Blessd?

El streamer Westcol, amigo cercano de Blessd, se presentó como DJ en el evento, pero su llegada al recinto generó controversia.

En un clip difundido en redes sociales se observa cómo Westcol avanza rodeado de su equipo de seguridad, mientras un grupo de seguidoras intenta acercarse.

Uno de los escoltas las empuja con fuerza para apartarlas, gesto que fue calificado como desmedido y que desató indignación entre los internautas.

El hecho fue criticado por el exceso de fuerza en el empujón y por la actitud indiferente de Westcol, que no reaccionó ante la situación.

Muchos seguidores señalaron que la falta de empatía del streamer reforzó la percepción negativa del incidente.

El artista paisa reafirmó su lugar como una de las figuras centrales del género urbano en Colombia, mientras que el episodio con Westcol abrió un debate sobre el manejo de la seguridad en eventos masivos y la responsabilidad de las figuras públicas frente a sus seguidores.

Fuera del incidente, el concierto de Blessd fue todo un éxito. La producción del evento fue de talla mundial, con un montaje de luces, pantallas y efectos especiales que transformaron el estadio en un espectáculo visual.

La logística incluyó un despliegue de más de 1.500 personas entre técnicos, staff y personal de apoyo, lo que permitió que cada detalle estuviera sincronizado para ofrecer una experiencia inolvidable.