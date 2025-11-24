Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón

Famoso actor preocupa a sus seguidores al ser operado de emergencia en las últimas horas por complicaciones de salud.

María Camila Arteaga
Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón
¿Quién es el famoso actor que fue intervenido de emergencia? | Fotos: Freepik

El pasado 23 de noviembre, un reconocido actor compartió en sus redes sociales que tuvo que ser operado de emergencia tras algunas complicaciones de salud que enfrentó.

Desde que anunció la noticia, muchos de sus seguidores han generado una ola de comentarios a través de sus redes sociales a causa preocupación tras revelar las razones por las cuales tuvo que ser intervenido a última hora.

¿Quién es el reconocido actor mexicano que tuvo que ser intervenido de urgencia?

Uno de los actores y presentadores más reconocidos en México es Adrián Uribe, quien se ha dado a conocer por su gran habilidad al momento de interpretar a varios personajes y, también, por la autenticidad que tiene al momento de conectar con la audiencia.

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón
Así reveló Adrián Uribe que fue operado de emergencia. | AFP: Mireya Acierto

De este modo, Adrián Uribe se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras anunciar que tuvo que ser operado de emergencia tras una complicación que recibió en uno de sus hombros, tal como lo reveló en su última publicación de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores:

“Pues con la novedad de que me operaron el hombro, pero todo salió bien afortunadamente. Ahora, unos días de reposo y como nuevo”, añadió Adrián en la descripción de la publicación.

En la publicación se refleja que el actor mexicano está cubierto de vendas, las cuales fueron puestas por especialistas médicos, quienes le realizaron su respectivo procedimiento para que tenga una pronta recuperación.

¿En qué producciones se ha dado a conocer el actor mexicano Adrián Uribe?

Es clave mencionar que Adrián Uribe se ha convertido en uno de los íconos más reconocidos de México al llevar en alto el nombre de su país a nivel internacional al participar en importantes producciones en las que ha dejado un importante legado.

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón
¿Cómo se ha dado a conocer Adrián Uribe? | AFP: Mireya Acierto

Entre las películas más distinguidas en las que Adrián Uribe ha participado están las siguientes: ‘Infelices para siempre’, ‘Suave patria’, ‘Divina señal’, ‘Compadres’ y ‘Dos policías en apuros’.

Así también, Adrián Uribe ha tenido la oportunidad de fusionar su talento con otras celebridades que hacen parte de la industria como: Eugenio Derbez, Miguel Galván y Omar Chaparro.

