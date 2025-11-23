Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

Blessd se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su concierto el pasado 22 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá en donde rompió en llanto.

Blessd llora en pleno concierto en medio de polémica con Pirlo y Samantha Correa

En medio de una creciente polémica que lo involucra con el cantante Pirlo y la influenciadora Samantha Correa, Blessd protagonizó un emotivo momento durante su más reciente concierto, cuando no pudo contener las lágrimas frente a miles de fanáticos.

El cantante antioqueño ha estado en el foco mediático luego que el cantante de trap conocido como Pirlo le dedicará una tiradera llamada "El ficticio (Rip Blessd) en la que arremetió contra él y expuso detalles inédito de su enemistad.

Además, de asegurar que al parecer Blessd habría tenido supuestos encuentros con mujeres trans y mencionó directamente el nombre de Samantha, razón por la que muchos han relacionado a la influenciadora Samantha Correa.

El 'Bendito' llegó con toda esta carga emocional a su primer estadio en Bogotá y en medio de su presentación se quebró en llanto.

Blessd rompió en llanto en su concierto del 22 de noviembre en Bogotá. (Foto AFP: Rodrigo Varela)

¿Por qué Blessd rompió en llanto en su reciente concierto en Bogotá?

Mientras interpretaba una de sus canciones llamada "Condenado al éxito", el artista se quebró en pleno escenario y terminó llorando frente a su público, un gesto que dejó a muchos asistentes en silencio y a otros sorprendidos por la evidente carga emocional que atraviesa.

Tras unos segundos, Blessd empezó a hablar, expresándoles a sus seguidores que la canción que acaba de interpretar le hacía remover varios sentimientos.

Ustedes saben lo que me marca esta canción, esta canción marcó mi vida y sé que la de ustedes también. Si ustedes tienen un sueño levántense a diario pa' cumplirlos.

Este video se ha hecho viral rápidamente en plataformas digitales, donde internautas comentaron que el artista demostró que la polémica lo está afectando. Otros, por el contrario, defendieron su vulnerabilidad, destacando que simplemente eran lágrimas de felicidad por su hito en Bogotá.

¿Qué dijo Blessd sobre los señalamientos de Pirlo sobre su supuesta relación con Samantha Correa, mujer trans?

Cabe resaltar que, Blessd ha puesto frente a la polémica con Pirlo, a quien también le dedicó una tiradera llamada "Hijo mío".

Asimismo, el cantante antioqueño rompió el silencio ante los rumores que lo señalaban que había tenido una relación con Samantha Correa.

Blessd negó cualquier tipo de relación con la influenciadora trans y aseguró que sentía respeto por ella por su proceso de transición y por la población LGBTIQ+.

"Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa sería súper bueno y si no está bien. Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera dudado en mostrarlo por todas partes porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición", expresó.