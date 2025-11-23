Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd lloró por polémica que vive
Blessd no aguantó las lágrimas en su concierto en Bogotá. (AFP: Mike Coppola)

Blessd se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su concierto el pasado 22 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá en donde rompió en llanto.

En medio de una creciente polémica que lo involucra con el cantante Pirlo y la influenciadora Samantha Correa, Blessd protagonizó un emotivo momento durante su más reciente concierto, cuando no pudo contener las lágrimas frente a miles de fanáticos.

El cantante antioqueño ha estado en el foco mediático luego que el cantante de trap conocido como Pirlo le dedicará una tiradera llamada "El ficticio (Rip Blessd) en la que arremetió contra él y expuso detalles inédito de su enemistad.

Además, de asegurar que al parecer Blessd habría tenido supuestos encuentros con mujeres trans y mencionó directamente el nombre de Samantha, razón por la que muchos han relacionado a la influenciadora Samantha Correa.

El 'Bendito' llegó con toda esta carga emocional a su primer estadio en Bogotá y en medio de su presentación se quebró en llanto.

Blessd aclara que no le gustan los hombres
Blessd rompió en llanto en su concierto del 22 de noviembre en Bogotá. (Foto AFP: Rodrigo Varela)

Mientras interpretaba una de sus canciones llamada "Condenado al éxito", el artista se quebró en pleno escenario y terminó llorando frente a su público, un gesto que dejó a muchos asistentes en silencio y a otros sorprendidos por la evidente carga emocional que atraviesa.

Tras unos segundos, Blessd empezó a hablar, expresándoles a sus seguidores que la canción que acaba de interpretar le hacía remover varios sentimientos.

Ustedes saben lo que me marca esta canción, esta canción marcó mi vida y sé que la de ustedes también. Si ustedes tienen un sueño levántense a diario pa' cumplirlos.

Este video se ha hecho viral rápidamente en plataformas digitales, donde internautas comentaron que el artista demostró que la polémica lo está afectando. Otros, por el contrario, defendieron su vulnerabilidad, destacando que simplemente eran lágrimas de felicidad por su hito en Bogotá.

Cabe resaltar que, Blessd ha puesto frente a la polémica con Pirlo, a quien también le dedicó una tiradera llamada "Hijo mío".

Asimismo, el cantante antioqueño rompió el silencio ante los rumores que lo señalaban que había tenido una relación con Samantha Correa.

Blessd negó cualquier tipo de relación con la influenciadora trans y aseguró que sentía respeto por ella por su proceso de transición y por la población LGBTIQ+.

"Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa sería súper bueno y si no está bien. Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera dudado en mostrarlo por todas partes porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición", expresó.

Cris Valencia reaccionó a tiradera de Pirlo
Blessd se sinceró sobre su problema con Samantha Correa. (Foto AFP: Rodrigo Varela)
