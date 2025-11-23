Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Tejada vuelve a generar polémica en redes tras acusar de mentirosa a Aida Victoria

Los desacuerdos entre Juan David y Aida Victoria parecen no tener fin y esta vez el agropecuario apareció para desmentirla.

Juan David Tejada, expareja de la conocida creadora de contenido, Barranquilelra, Aida, Victoria Merlano, vuelve a desatar la polémica en redes sociales
Juan David Tejada, expareja de la conocida creadora de contenido, Barranquilelra, Aida, Victoria Merlano, vuelve a desatar la polémica en redes sociales tras su reciente aparición en historias, lanzando lo que para muchos habría sido una clara indirecta para la mamá de su hijo.

Recordemos, que desde hace varias semanas, la pareja reveló abiertamente que su relación había llegado a su fin, y no precisamente en los mejores términos. Aunque cada uno ha tenido su versión de los hechos, es claro que ambas partes guardan sentimientos negativos, responsabilizándose mutuamente sobre los inconvenientes que tuvieron a lo largo de su relación.

¿Por qué Juan David Tejada volvió a generar polémica en redes tras tildar de mentirosa a Aida Victoria?

Hace tan solo unas horas, él también conocido como 'Rey de los Agropecuarios', aprovechó sus redes sociales para compartir un breve clip en su caballo y recordar que, en efecto, su relación había llegado a su fin, pero no precisamente por las razones que la también empresaria, había expuesto públicamente.

"Se acabó, y no precisamente por lo que ella cuenta", fueron las palabras con las que Juan David reapareció en sus redes.

¿Cuál fue la reacción de Aida Victoria y sus seguidores ante las palabras de Juan David?

Fue cuestión de minutos para que su clip se hiciera viral, desatando rápidamente múltiples reacciones, no solo por parte de la barranquillera, sino también por los seguidores. Aida expresó que podría ser de ayuda, pararse con mucha gente frente a la empresa que le proporciona los servicios móviles para ver si lograban cortarle el plan de datos y que dejara de lanzar indirectas sobre ella. Además, lo tildó como un verdadero encarte.

Los seguidores no se quedaron atrás y también se pronunciaron con comentarios en diferentes posturas. Unos criticaban que cuando ya las aguas se estaban calmando, él quisiera volver a poner el tema en tendencia como si quisiera figurar. Otros, defienden que él también pueda expresarse como ella lo ha hecho mediante sus redes sociales, pues respetan que haga parte de su proceso.

