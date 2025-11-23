Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Cruz reveló la verdadera razón de su separación con Lincoln: "aparentamos la familia perfecta"

La presentadora Carolina Cruz detalló los problemas que tuvo con Lincoln Palomeque y que los llevó a terminar su relación de 14 años.

Las ocupaciones, la distancia y el querer aparentar la familia perfecta, les terminó pasando factura
La bella presentadora Carolina Cruz lleva varios años separada del padre de sus hijos, el actor Lincoln Palomeque con quien estuvo por más de 14 años y con quien conformó un hogar con dos frutos de ese amor: Salvador y Matías.

Sin embargo, en 2022 la pareja sorprendió con un comunicado en el que le confirmaron a sus millones de seguidores que la relación que habían conocido durante años ya no estaba y que, por el bienestar de sus hijos, habían optado por ponerle un punto final a su historia, pero manteniendo siempre la relación más cordial por lo que hubo.

¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

Después de años, la también empresaria acabó con el silencio que guardó durante años y habló con mucho respeto y sinceridad sobre las verdaderas razones por las que había terminado su relación junto al actor.

Según sus palabras, la monotonía, la falta de comunicación, las ocupaciones, la distancia y el querer aparentar la familia perfecta, les terminó pasando factura porque se creó una gran brecha entre ellos, donde lo más sano, era cortar de raíz.

"Siento que los dos caímos en esa cotidianidad y seguramente nos faltó un momento para sentarnos, para hablar... yo me conecté en Salva y él estaba muy enfocado en su trabajo y había mucha distancia entre los dos... se creó un abismo que fue muy difícil de salvar. ¿Por qué tener que aparentar que somos una familia perfecta?", expresó Carolina.

¿Cómo es la relación actual de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Recordemos que tras finalizar su relación, ambos dejaron claro que lo más importante era el bienestar de sus hijos y estar incondicionalmente como papás y ahora, según las palabras de Carolina, sí son la familia perfecta, porque han aprendido a ser amigos, a respetar su proceso como padres y ser un ejemplo no solo para Salvador a Matías sino para los colombianos por la madurez que han reflejado.

Ahora, Carolina goza de una estable relación y Lincoln también ha rehecho su vida, teniendo siempre a la presentadora en un lugar muy especial.

