La actriz Nataly Umaña abrió su corazón en una reciente entrevista donde el enfoque era hablar desde su niña interior, indagando situaciones de su pasado que seguramente interfieren en su presente y decisiones.

Uno de los temas que se puso sobre la mesa fue precisamente su paso por La casa de los famosos Colombia, rality donde, según sus palabras, ella volvió a su niña interior, liberó miedos y se sintió en la libertad de soltarse de algunas ataduras que eran respuesta a esos patrones que vivió de pequeña.

"Yo nunca fui una mujer de cuernos, jamás engañé a ninguna de mis parejas ni a Alejandro en 12 años"/ Archivo RCN

Nataly Umaña abrió su corazón sobre su separación con Alejandro Estrada: "fui infiel para salvarme"

Nataly reveló que se sentía muy marchita, que su relación se había vuelto una rutina en la que ya no quería estar, porque desde el levantarse había discusiones, monotonía, pero se negaba a afrontar la realidad. Por ello, agregó que cuando Alejandro le entregó el anillo ante toda Colombia, ella sintió mucha paz por el cierre que estaba haciendo.

Anexó que todo el mundo empezó a ser juez de su vida, pero que muchos desconocían las verdaderas razones que la habían motivado a actuar como lo hizo. "Yo nunca fui una mujer de cuernos, jamás engañé a ninguna de mis parejas ni a Alejandro en 12 años de relación, por eso nada de lo que dijeron o dicen de mí me representa".

¿De qué se arrepiente Nataly Umaña tras lo sucedido con Alejandro Estrada?

Diferente a lo que muchos piensan, la mujer no se arrepiente de que su matrimonio hubiera llegado a su fin, sino de haber permitido que las cosas avanzaran hasta el punto en que loo hicieron. Hubiese querido tomar decisiones a tiempo, hablar y cerrar todo de una manera bonita y sana para ambas partes.

Cerró dejando claro que aunque no es una mujer perfecta, sí trabaja todos los días por ser una mejor versión de sí misma para de la misma manera ofrecer lo mejor de ella a quienes la rodean.

